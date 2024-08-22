Над Курской областью сбили две ракеты, два дрона и три управляемые бомбы

Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью две ракеты и два беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«Уничтожены еще три управляемые авиационные бомбы противника в приграничных районах», — добавил глава региона. В Курской области несколько раз за день объявляли ракетную опасность.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военными. К 12 августа под контроль Украины перешли 26 населенных пунктов, сообщил ранее Смирнов.

В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких приграничных районах объявили эвакуацию, оттуда уехали уже 130 тыс. человек.