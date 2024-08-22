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Война санкций ,  
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РЖД напомнили Финляндии о растущей неустойке за поезда «Аллегро»

Сюжет
Война санкций
Финляндия решила использовать поезда «Аллегро», ранее курсировавшие между Петербургом и Хельсинки, внутри страны. РЖД называют действия финской стороны незаконными
РЖД RU000A0JXN05 ₽983,03 0% Купить
Фото: Seppo Samuli / IMAGO / Global Look Press
Фото: Seppo Samuli / IMAGO / Global Look Press

Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов «Аллегро» превысила 550 млн руб., заявили «РИА Новости» в РЖД.

Российские суды подтвердили, что действия финской стороны были незаконными, и обязали финскую железнодорожную госкомпанию исполнять заключенные соглашения, сказали в РЖД.

«За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн руб.», — заявили в компании.

РБК направил запрос в РЖД.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Высокоскоростной пассажирский поезд «Аллегро» (Sm6) ходил между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Поезда производились в Италии французской компанией Alstom, а эксплуатировало их Oy Karelian Trains («Карельские поезда») — совместное предприятие финской железнодорожной госкомпании VR и РЖД.

В марте 2022 года Alstom приостановила работу с Россией из-за санкций, в том же месяце поезда перестали ходить между столицами. VR списала поезда, задействованные на этом направлении, и запчасти к ним. Убытки для компании от этого решения составили около €45,4 млн.

РЖД подали иск против VR. В апреле 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал финскую компанию и СП продолжить выполнять обязательства, в том числе по эксплуатации поездов, а также признал незаконными действия финской стороны по прекращению в одностороннем порядке пассажирских и грузовых перевозок. Согласно решению, с VR должны взыскать около 10,1 млн руб. в пользу РЖД, а с VR и СП будут взыскивать по 1,26 млн руб. за каждый день неисполнения постановления, начиная с даты вступления в силу.

В финской железнодорожной компании тогда заявили Yle, что «московский суд не обладает юрисдикцией в вопросе договоров между сторонами». А тогдашний министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен добавила, что «подобные решения не имеют значения в Финляндии».

Поезда же остались в собственности совместного предприятия. В декабре 2023 года стало известно, что Финляндия решила пустить их с 2025 года внутри страны. Как пояснили в VR, РЖД «не выполнили финансовые обязательства» по СП, переговоры продлились полтора года и не дали результата. Чтобы избежать банкротства предприятия, Финляндия выкупила его кредиты, под которые были заложены поезда. В РЖД заявили РБК, что компания не согласовывала переход составов в собственность Хельсинки.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Виктория Елетина Виктория Елетина
Финляндия Аллегро Allegro высокоскоростные поезда санкции неустойка РЖД
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