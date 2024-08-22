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Политика ,  
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Финский министр обороны сообщил о переговорах по размещению войск НАТО

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении в стране войск альянса, сообщил министр обороны Антти Хяккянен. Его слова приводит финская телерадиокомпания Yle.

«Они [переговоры] проводятся с несколькими разными странами. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы выделить определенные структуры войск для обеспечения безопасности Финляндии», — сказал Хяккянен.

Он объяснил, что цель состоит в том, чтобы назначенные войска из разных стран могли прибывать в Финляндию в «кризисных ситуациях», но подчеркнул, что подобные ситуации не подразумевают реального военного участия.

На практике, по мнению главы финского Минобороны, «напряженная атмосфера на границе» может привести, например, к ситуации, когда вместе с союзниками будут начаты дополнительные обширные учения.

В заключение министр добавил, что переговоры продолжатся осенью и зимой, следующая встреча по этой теме состоится на совещании министров обороны в феврале.

В Финляндии у границы с Россией появится дополнительный штаб НАТО
Политика
Фото:Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года, став 31-м членом блока. В апреле 2024 года стало известно, что в финском городе Миккели (в 140 км от границы с Россией) создадут дополнительный штаб сухопутных войск альянса.

Кроме того, с 31 августа по 6 сентября в различных частях Финляндии, в том числе недалеко от границы с Россией, будет проведена серия учений. 

В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилили свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.

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Финляндия НАТО переброска войск
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