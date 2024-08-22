В Курске и Курчатове установят железобетонные укрытия
В Курске, Курчатове и Железногорске устанавливают железобетонные укрытия, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре», — написал он.
В Железногорске поставят 10 укрытий, в Курчатове их количество и места размещения определят в ближайшее время.
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