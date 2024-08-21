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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС сообщил о 31 погибшем в Курской области из-за атаки ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
С начала атаки ВСУ в регионе погиб 31 человек, еще 143 получили ранения, пишет агентство. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщал о 12 жертвах и 121 пострадавшем
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область по состоянию на утро 21 августа погиб 31 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Пострадали 143 человека, из них 79, в том числе четверых детей, госпитализировали.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Курской области.

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Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Накануне агентство, также ссылаясь на источник, написало о 17 погибших и 140 пострадавших. Курские власти с начала боев в регионе, идущих более двух недель, один раз сообщали о жертвах среди мирных жителей: 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов говорил, что 12 человек погибли, 121 пострадал.

На тот момент, по словам Смирнова, властям не было известно о судьбе 2 тыс. человек, остававшихся в населенных пунктах под контролем ВСУ. Глава региона сообщал, что из приграничных территорий необходимо эвакуировать 180 тыс. жителей. 19 августа в МЧС заявили, что «с начала проведения эвакуационных мероприятий с территорий девяти приграничных районов отселены более 121 тыс. человек».

В Курской области действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Уехавшим из приграничных районов предоставляют единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на человека, также люди получают еще 15 тыс. руб. в рамках действующего режима ЧС.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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Маргарита Овсянникова
Курская область погибшие ВСУ Военная операция на Украине
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