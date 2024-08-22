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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ в пяти селах Курской области

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Военная операция на Украине
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в двух населенных пунктах и срыве наступления еще в пяти селах в Курской области. По данным ведомства, противник потерял свыше 45 военных и четыре бронированные машины
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорвали попытки наступления около Коренево, Кремяного, Мартыновки, Ольговки, Русского Поречного в Курской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 45 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк и четыре бронированные машины.

В 1 км от населенного пункта Скрыльевка обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, одного военнослужащего взяли в плен. Также, добавили в Минобороны, поражение было нанесено живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борков, Вишневки, Гордеевки, Михафловки, Плехово, Снагости и Локни в Курской области.

Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в соседней с Курской Сумской области.

Как уточнили в Минобороны, с начала наступления в Курской области противник потерял более 4,7 тыс. военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять пусковых установок РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники и одну установку разминирования УР-77.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа говорил, что Украине удалось установить контроль над 28 населенными пунктами. Главком ВСУ Александр Сырский сообщал о создании военной комендатуры в Курской области для «соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Курская область Россия Украина Минобороны Военная операция на Украине ВСУ
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