В Курской области при атаке дрона погибла женщина, еще двое пострадали

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Украинский дрон сбросил в Большесолдатском районе Курской области взрывное устройство на машину, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

В результате атаки погибла женщина — она скончалась на месте происшествия из-за полученных травм. Смирнов принес соболезнования ее родственникам. Кроме того, ранения получили еще два человека — они самостоятельно приехали в больницу.

Большесолдатский район расположен на юго-западе Курской области. Он граничит с Суджанским районом, куда пытались прорваться украинские военные.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщил, что за это время погибли 31 человек, еще 143 — пострадали.