В США экстрадировали латвийца по делу об экспорте авиадвигателей в Россию
55-летнего Олега Чистякова экстрадировали из Латвии в США, он предстал перед федеральным судом по делу о незаконных поставках сложного авиационного оборудования в Россию, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
По данным ведомства, латвиец — третий фигурант по делу об обходе санкций США. «Предположительно, Чистяков вступил в сговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном из Канзаса с целью содействия продаже, ремонту и отправке авиадвигателей американского производства клиентам в России и других странах», — говорится в сообщении Минюста.
Чистяков работал в Латвии и использовал свою компанию в ОАЭ RosAero FZC для сотрудничества с Буяновским и Робертсоном и их фирмой KanRus Trading Company Inc. (KanRus). Фигуранты пытались скрыть незаконную деятельность — создавали поддельные счета-фактуры, переправляли товары через третьи страны, такие как Германия и ОАЭ, использовали зарубежные банковские счета (в Киргизии, Казахстане и ОАЭ) и экспортировали товары посредникам, а те — в конечные пункты назначения, утверждает Минюст. Многие из участников этой схемы были добавлены в список Министерства торговли США, который подразумевает особые требования к лицензированию транзакций.
В конце 2023 года в США задержали четырех человек по делу о незаконных поставках электроники в Россию на сумму более $7 млн. Среди них оказались два гражданина Канады.
Россия считает санкции Запада нелегитимными и требует их отмены. В Кремле заявляли, что любые ограничения бьют и по мировой экономике.
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