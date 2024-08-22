В США экстрадировали латвийца по делу об экспорте авиадвигателей в Россию

В США предстал перед судом 55-летний гражданин Латвии Олег Чистяков по делу о незаконных поставках авиадвигателей в Россию, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Москва считает санкции Запада нелегитимными

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55-летнего Олега Чистякова экстрадировали из Латвии в США, он предстал перед федеральным судом по делу о незаконных поставках сложного авиационного оборудования в Россию, сообщили в пресс-службе американского Минюста.

По данным ведомства, латвиец — третий фигурант по делу об обходе санкций США. «Предположительно, Чистяков вступил в сговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном из Канзаса с целью содействия продаже, ремонту и отправке авиадвигателей американского производства клиентам в России и других странах», — говорится в сообщении Минюста.

Чистяков работал в Латвии и использовал свою компанию в ОАЭ RosAero FZC для сотрудничества с Буяновским и Робертсоном и их фирмой KanRus Trading Company Inc. (KanRus). Фигуранты пытались скрыть незаконную деятельность — создавали поддельные счета-фактуры, переправляли товары через третьи страны, такие как Германия и ОАЭ, использовали зарубежные банковские счета (в Киргизии, Казахстане и ОАЭ) и экспортировали товары посредникам, а те — в конечные пункты назначения, утверждает Минюст. Многие из участников этой схемы были добавлены в список Министерства торговли США, который подразумевает особые требования к лицензированию транзакций.

Буяновского и Робертсона арестовали в марте 2023 года, оба признали свою вину. Им должны вынести приговор 14 ноября и 3 октября соответственно. Чистякову грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн.

В конце 2023 года в США задержали четырех человек по делу о незаконных поставках электроники в Россию на сумму более $7 млн. Среди них оказались два гражданина Канады.

Россия считает санкции Запада нелегитимными и требует их отмены. В Кремле заявляли, что любые ограничения бьют и по мировой экономике.