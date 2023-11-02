Минюст США сообщил об арестах из-за поставок электроники в Россию

Речь идет об отправке в Россию полупроводников, интегральных схем и другой электроники на сумму более $7 млн в обход санкций, заявило ведомство

Четыре человека были арестованы в США по обвинению в уклонении от санкций и поставках электроники в Россию, сообщает Минюст страны. Речь идет об отправке в Россию полупроводников, интегральных схем и другой электроники на сумму более $7 млн.

«Четыре человека были арестованы, на этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка были обнародованы обвинительное заключение и уголовное дело относительно двух отдельных сговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию», — говорится в сообщении ведомства.

Житель Бруклина (Нью-Йорк) и двое граждан Канады были арестованы по обвинению в организации глобальной схемы незаконных поставок электроники в Россию. Обвиняемые использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для поиска и приобретения электронных компонентов двойного назначения в интересах конечных пользователей в России, утверждает Минюст.

Согласно Окружному суду Восточного округа Нью-Йорка, 37-летний Николай Гольцев из Монреаля, 52-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина и 32-летняя Кристина Пузырева из Монреаля обвиняются в уклонении от санкций и незаконных поставках полупроводников, интегральных схем и других электронных компонентов двойного назначения на миллионы долларов в Россию через две подставные компании из Бруклина — SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc.

Насриддинов, имеющий двойное гражданство — России и Таджикистана, был арестован 31 октября в Бруклине, а Гольцев и Пузырева — в отеле на Манхэттене в тот же день, они приехали в Нью-Йорк к Насриддинову. 1 ноября был арестован еще один житель Бруклина.

Как утверждается, Гольцев получал заказы из России и напрямую общался с американскими производителями и дистрибьюторами под такими псевдонимами, как «Ник Стивенс» или «Джио Росс». Насриддинов и Гольцев затем закупали электронные компоненты через SH Brothers и SN Electronics и отправляли их через компании в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ в Россию. Пузырева занималась финансовыми операциями.

В обвинительном заключении фигурируют 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников (оба из Санкт-Петербурга), а также 36-летний Николай Григорьев из Бруклина. Они обвиняются в сговоре и других преступлениях, связанных с поставками электроники двойного назначения. Григорьева арестовали 1 ноября. Архипов и Оловянников остаются на свободе.

Россия считает санкции нелегитимными. В Кремле заявляли, что любые ограничения бьют и по мировой экономике.