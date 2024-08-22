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Выборы президента США ,  
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Билл Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова об уважении Россией

Сюжет
Выборы президента США
Клинтон напомнил о словах Трампа, который заявлял об уважении к себе со стороны Москвы и Пхеньяна, и сказал, что предпочел бы уважение со стороны нынешних союзников
Билл Клинтон
Билл Клинтон (Фото: Mike Segar / Reuters)

Республиканский кандидат Дональд Трамп всерьез похвастался уважением со стороны России и Северной Кореи во время своего президентства, это удивительно, заявил бывший глава государства Билл Клинтон на Национальном комитете Демократической партии США. Видеозапись опубликовал CBS.

«Я чуть не ахнул на первом раунде теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при нем. И он сказал это с серьезным лицом. Слушайте, необходимо отдать ему должное, он хороший актер. С серьезным лицом привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране», — сказал Клинтон.

Экс-президент признался, что выбрал бы уважение к США от тех государств, которые высказывают его сейчас. Он также отметил, что ему в августе исполнилось 78 лет, он самый возрастной член семьи за четыре поколения, но все еще моложе Трампа, которому тоже исполнилось 78, но двумя месяцами раньше.

Билл Клинтон был президентом США два срока подряд в 1993 — 2001 годах. В 2016-м баллотировалась его супруга Хиллари, но проиграла Трампу. Нынешние выборы президента США стали первой гонкой за почти полвека, с 1976 года, в которой не приняли представители семей Клинтонов, Байденов и Бушей.

Кеннеди снимется с президентской гонки в пользу Трампа
Политика
Фото:Kevin Wurm / Reuters

Трамп неоднократно рассказывал, что поддерживал с президентом России Владимиром Путиным хорошие отношения, когда был президентом США. «Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — сказал политик в августе. Он выразил надежду, что им снова удастся поладить. Но при администрации нынешнего президента Джо Байдена, полагает республиканец, США лишились уважения в мире.

В Кремле в ответ отмечали, что в годы президентства Трампа «особо ничего хорошего для России не делалось», вводились все новые ограничения. Путин называл Байдена более предпочтительным президентом. «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации», — пояснил он.

Нынешний лидер президентской гонки — демократ Камала Харрис с 47%, Трамп следует за ней с небольшим отставанием с 43,7%.

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Билл Клинтон Россия КНДР США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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