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Выборы президента США ,  
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Кеннеди снимется с президентской гонки в пользу Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Рейтинги Роберта Кеннеди-младшего обрушились, он договорился с республиканцем о должности в обмен на отказ от гонки. Как отмечает NYT, это ошеломительный поворот в карьере потомка известнейшей демократической семьи США
Фото: Kevin Wurm / Reuters
Фото: Kevin Wurm / Reuters

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший планирует выйти из президентской гонки и поддержит республиканца Дональда Трампа в обмен на должность в его администрации. Об этом со ссылкой на источники пишут New York Times, ABC, Reuters, CNBC и CNN.

Окончательное решение еще не принято, но его штаб анонсировал важное выступление Кеннеди в пятницу, 23 августа.

Как отмечает NYT, выход Кеннеди из гонки станет финалом одной из наиболее странных и удивительно продолжительной попытки баллотироваться на пост президента, которую предпринял политик не от Демократической или Республиканской партии.Более того, его поддержка кандидата-республиканца станет ошеломляющим решением для потомка одной из самых известных династий демократических политиков в США: Роберт Кеннеди-младший родился в семье Роберта Кеннеди, младшего брата президента Джона Кеннеди.

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Трамп публично пообещал взять Кеннеди-младшего в свою команду, если тот снимется с гонки. Этому предшествовали недели переговоров между их штабами. Отношения Кеннеди и Трампа в последние месяцы потеплели по сравнению с частыми нападками в начале кампании. Будучи антиваксером, Кеннеди нередко критиковал Трампа за его меры по противодействию COVID и программы ускорения производства вакцин. Республиканец, в свою очередь, назвал Кеннеди представителем «радикальных левых».

Кеннеди-младший увлекается конспирологическими теориями. Среди прочего он обвинял ЦРУ в причастности к гибели своего отца и выступал против вакцинации, настаивая, что она приводит к умственным отклонениям у детей. Он стал главным юридическим советником организации, пропагандирующей подобные взгляды, а также написал несколько книг о вреде прививок. Во время пандемии COVID-19 его взгляды стали еще более радикальными.

Политик обещает покончить с «коррумпированным слиянием государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».

Сейчас Кеннеди поддерживают в среднем 4,7% избирателей, следует из результатов последних опросов. Лидер гонки — демократ Камала Харрис с 47%, с небольшим отставанием за ней следует Трамп с 43,7%. Поддержка Кеннеди за последний месяц резко сократилась: еще в июле за него были готовы проголосовать 10% респондентов.

По сведениям NYT и Washington Post, Кеннеди пытался предложить Камале Харрис те же условия своего отказа от участия в гонке, но та отказалась.

На фоне сокращения поддержки у штаба Кеннеди стали заканчиваться деньги. Остальные члены семьи Кеннеди выразили поддержку Джо Байдену, который был фаворитом демократов до июля.

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Дональд Трамп Роберт Кеннеди-младший США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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