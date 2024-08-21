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Выборы президента США ,  
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Обама сравнил с плохим сиквелом возможный новый президентский срок Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Барак Обама
Барак Обама (Фото: Mike Blake / Reuters)

Новый президентский срок Дональда Трампа в случае его победы на выборах будет хуже первого, как это бывает с сиквелами, заявил бывший президент США Барак Обама на общенациональном съезде Демократической партии США в Чикаго, сообщает Sky News.

«Нам не нужны еще четыре года болтовни и хаоса. Мы видели этот фильм, и все мы знаем, что сиквел обычно еще хуже», — сказал бывший американский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты готовы к «новой главе» и президентству действующего вице-президента Камалы Харрис, которую поддерживает Обама. Бывшая первая леди Мишель Обама также выступила на съезде с поддержкой Харрис.

«Надежда возвращается», — сказала она.

Кроме того, Обама на выступлении похвалил Байдена, заявив, что «история запомнит Джо Байдена как выдающегося президента, который защитил демократию в момент опасности».

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Дональд Трамп

21 августа на съезде в Чикаго Харрис формально утвердили кандидатом в президенты США на съезде Демократической партии. Выборы пройдут 5 ноября.

Ранее, в феврале 2024 года, бывший советник по национальной безопасности США (апрель 2018-го — сентябрь 2019-го) Джон Болтон заявил, что второй возможный президентский срок Дональда Трампа в случае его победы на выборах будет «еще хуже» для Соединенных Штатов и их союзников, чем первый.

Он также отметил, что новый срок Трампа будет на руку российскому президенту Владимиру Путину и китайскому лидеру Си Цзиньпину.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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