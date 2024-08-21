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Выборы президента США ,  
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Трамп пообещал взять Кеннеди-младшего в свою администрацию

Сюжет
Выборы президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что может взять в свою команду своего оппонента, независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, в случае победы на выборах. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CNN.

«Он блестящий парень, он очень умный парень. Я знаю его уже очень давно. <...> Не знал, что он думает об уходе [из президентской гонки], но я бы взял его [в команду], если что-то подобное случится», — отметил Трамп. Он отметил, что для него будет большой честью получить поддержку со стороны Кеннеди.

Ранее напарница независимого кандидата Николь Шанахан заявила, что предвыборный штаб Кеннеди рассматривает возможность выхода из гонки. В таком случае Кеннеди поддержит Трампа, чтобы снизить «риск» победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. По ее словам, Кеннеди бы не хотелось отбирать голоса избирателей, которые могли бы проголосовать за кандидата от республиканцев.

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Роберт Кеннеди-младший

В начале августа в американском штате Нью-Йорк запретили указывать Кеннеди в бюллетенях на выборах президента. Судья Кристина Л. Райба отказала ему во включении в листок из-за неправильно указанного адреса места жительства. В иске, поддержанном демократами, утверждается, что Кеннеди живет в Калифорнии, несмотря на то, что в предвыборных документах в качестве адреса был указан дом в округе Вестчестер, где он один раз остановился.

Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента США (1961–1963) Джона Кеннеди. Изначально он хотел баллотироваться в президенты от Демократической партии, но впоследствии выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата.

Ранее Трамп предложил Кеннеди высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах, написала The Washington Post в конце июля. По словам собеседников издания, Трамп видит Кеннеди куратором вопросов здравоохранения и медицины.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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