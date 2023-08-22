Швейцария проведет расследование из-за попытки продажи танков Leopard

Минобороны Швейцарии попросило внешних аудиторов провести расследование сделки государственного производителя оружия Ruag по продаже 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall. Сделку заблокировали, посчитав угрозой для нейтралитета

Власти Швейцарии проведут расследование в отношении государственного оборонного производителя Ruag AG после его попытки продать почти 100 танков Leopard немецкой Rheinmetall, в результате чего машины оказались бы на вооружении украинских военных и использовались бы в боевых действиях. Об этом говорится в заявлении швейцарского Минобороны, передает Bloomberg.

Ведомство обратилось к внешним аудиторам с просьбой расследовать эту сделку, которая была заблокирована на основании того, что продажа танков нарушила бы нейтралитет Швейцарии. Кроме того, говорится в заявлении, будет рассмотрен вопрос необходимости пересмотреть отношения властей и Ruag.

О планах Rheinmetall купить 96 танков Leopard у Швейцарии стало известно в начале марта. Газета Blick писала, что Rheinmetall хочет выкупить у Швейцарии старые танки Leopard 2, чтобы «заделать брешь» в ЕС и НАТО из-за поставок на Украину. Речь шла о 96 списанных Leopard 2. По данным издания, в письме от 23 февраля министр обороны Германии Борис Писториус и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек обратились с просьбой разрешить продажу Leopard 2 концерну Rheinmetall к министру обороны Швейцарии Виоле Амхерд. Они заверили ее, что танки не будут переданы Украине.

В то же время газета Tages-Anzeiger сообщала, что Rheinmetall собирается купить 96 старых танков Leopard 1, не готовых к эксплуатации, которые Ruag закупила в Италии в 2016 году. После подготовки их отправят на Украину, рассказала представитель Ruag, добавило издание.

Швейцария держит нейтралитет с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907 году в Гаагской конвенции, которая определяет права и обязанности нейтральных государств в военное время. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам военного конфликта. Сейчас действует отдельное эмбарго на отправку швейцарского оружия Украине и России, введенное в ноябре 2022 года.

В начале июня сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую передачу вооружений Украине. Поскольку против инициативы выступили несколько депутатов, этот вопрос будет обсуждаться повторно.

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