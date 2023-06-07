Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия

Против поправки о реэкспорте швейцарского оружия в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, высказались отдельные депутаты, поэтому ее вновь будет обсуждать нижняя палата парламента

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Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в конфедерации оружие и боеприпасы, следует из сообщения на сайте парламента страны.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», — говорится в сообщении.

Поправки, предложенные парламентариями, регулируют реэкспорт швейцарского оружия в целом. Передача военных материалов будет разрешена стране, участвующей в конфликте, если та «прибегает к своему праву на самооборону в соответствии с международным публичным правом», уточняется в сообщении. Решение может иметь обратную силу.

Так как против поправок выступили некоторые представители левых, центристов и Народной партии, депутатам Национального совета (нижняя палата парламента) придется вернуться к этому вопросу.

Вариант документа, который принял Совет кантонов, предусматривает, что страны-покупатели вооружений по-прежнему будут должны подписывать декларацию о запрете реэкспорта, однако ее срок будет ограничен пятью годами для государств, «разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля». Также реэкспорт будет возможен только для стран, не нарушающих права человека и не применяющих оружие против гражданского населения.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие комбатантам. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

Ранее Швейцария отклонила несколько запросов на реэкспорт швейцарского оружия, объяснив это нейтральным статусом страны и законом, который запрещает реэкспорт вооружения. После этого швейцарский парламент разработал несколько сценариев, которые позволят стране не оставаться «со связанными руками» перед лицом конфликта на Украине, говорится в сообщении.

В начале марта Tages-Anzeiger писала, что немецкий производитель оружия Rheinmetall собирается купить танки Leopard 1 у швейцарской компании Ruag. Газета Blick сообщала, что Rheinmetall также рассчитывает выкупить у Швейцарии старые танки Leopard 2, чтобы «заделать брешь» в ЕС и НАТО из-за поставок на Украину.