Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Россиянка попыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколаде «Аленка» Общество, 15:45
ARK Invest докупила акции Coinbase на $21 млн Крипто, 15:44
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:43
Патрушев обвинил Киев в сбросе воды перед ударом по Каховской ГЭС Политика, 15:43
Тарпищев назвал историческим попадание трех россиян в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 15:35
Эрдоган предложил создать комиссию для расследования подрыва ГЭС Политика, 15:33
Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия Политика, 15:33
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:27
Поезд сошел с рельсов на детской железной дороге в Екатеринбурге Общество, 15:26
Wildberries втрое снизил взнос за регистрацию для продавцов Бизнес, 15:17
У Назарбаева заберут офис Политика, 15:15
Кудрин рассказал, что чувствовал себя безопасно в беспилотном такси Технологии и медиа, 15:10
МИД оценил сроки ремонта аммиакопровода «Тольятти — Одесса» Политика, 15:08
Правила клиентского сервиса, которые стоит заимствовать у бьюти-индустрии Pro, 14:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия

Сенат Швейцарии одобрил поправку о реэкспорте оружия в воюющие страны
Против поправки о реэкспорте швейцарского оружия в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, высказались отдельные депутаты, поэтому ее вновь будет обсуждать нижняя палата парламента
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в конфедерации оружие и боеприпасы, следует из сообщения на сайте парламента страны.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», — говорится в сообщении.

Поправки, предложенные парламентариями, регулируют реэкспорт швейцарского оружия в целом. Передача военных материалов будет разрешена стране, участвующей в конфликте, если та «прибегает к своему праву на самооборону в соответствии с международным публичным правом», уточняется в сообщении. Решение может иметь обратную силу.

Так как против поправок выступили некоторые представители левых, центристов и Народной партии, депутатам Национального совета (нижняя палата парламента) придется вернуться к этому вопросу.

Вариант документа, который принял Совет кантонов, предусматривает, что страны-покупатели вооружений по-прежнему будут должны подписывать декларацию о запрете реэкспорта, однако ее срок будет ограничен пятью годами для государств, «разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля». Также реэкспорт будет возможен только для стран, не нарушающих права человека и не применяющих оружие против гражданского населения.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие комбатантам. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

Читайте на РБК Pro
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Прибыль главного инвестфонда Дубая выросла на 250%. Во что он инвестирует
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
От Solaris к электрокарам: как Hyundai превратилась в конкурента Tesla

Ранее Швейцария отклонила несколько запросов на реэкспорт швейцарского оружия, объяснив это нейтральным статусом страны и законом, который запрещает реэкспорт вооружения. После этого швейцарский парламент разработал несколько сценариев, которые позволят стране не оставаться «со связанными руками» перед лицом конфликта на Украине, говорится в сообщении.

В начале марта Tages-Anzeiger писала, что немецкий производитель оружия Rheinmetall собирается купить танки Leopard 1 у швейцарской компании Ruag. Газета Blick сообщала, что Rheinmetall также рассчитывает выкупить у Швейцарии старые танки Leopard 2, чтобы «заделать брешь» в ЕС и НАТО из-за поставок на Украину.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Швейцария реэкспорт вооружения
Материалы по теме
В Швейцарии поддержали списание танков Leopard для перепродажи в Германию
Политика
Парламент Швейцарии счел возможным реэкспорт оружия на Украину
Политика
В Швейцарии завели 29 дел из-за попыток обойти санкции против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter