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Швейцария сочла нарушением закона реэкспорт бронемашины Eagle на Украину

Швейцария заявила, что реэкспортировавший Eagle I на Украину бизнесмен нарушил закон
В марте на Украине заметили бронемашины Eagle I швейцарского производства. Немецкий бизнесмен, передавший их, нарушил правила реэкспорта, не запросив разрешения у властей Швейцарии. Ему запретили экспорт военной продукции
Eagle I
Eagle I (Фото: Wikimedia Commons)

Швейцарские власти завершили расследование, касающееся появления на Украине бронемашин Eagle I, и пришли к выводу, что технику передал Киеву бывший директор частной немецкой компании в нарушение правил реэкспорта, сообщает правительство конфедерации.

Речь идет о появившихся в СМИ в марте публикациях, что бронемашина Eagle производства швейцарской компании Mowag замечена на территории Украины. В Швейцарии начали расследование.

Правительство страны поясняет, что в 1990-х годах 36 Eagle I были переданы датской армии, а в 2012 году Дания подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании. В 2013 году власти Швейцарии выдали соответствующее разрешение, а в конце 2018-го немецкая компания получила эти броневики. Получатель также обязался получать разрешение швейцарских властей на реэкспорт техники.

По данным расследования, проведенного при содействии властей Германии, 11 из этих машин были переданы Украине с разрешения немецких органов экспортного контроля. Получать разрешение от швейцарских властей бывший топ-менеджер компании из Германии не стал, обосновав это тем, что машины были «демилитаризованы», и это документально подтвердило Минобороны Германии. Уточняется, что с автомобилей сняли защитные конструкции и бронестекла.

«Однако демилитаризация в соответствии с законодательством Германии не влияет на применимость Закона о военных материалах и, следовательно, на действие декларации о нереэкспорте, подписанной Швейцарией, о чем SECO (Государственный секретариат Швейцарии по экономике. — РБК) сообщил бывшему руководителю», — говорится в сообщении.

Швейцарские власти сочли ответственным за нарушение законодательства бывшего директора немецкой компании и решили запретить ему экспортировать военные материалы «из-за высокого риска его передачи нежелательному конечному получателю».

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В конце марта немецкий предприниматель Томас Бокхольд, которому принадлежала компания FWW Fahrzeugwerke, подтвердил швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что на Украину были поставлены бронемашины Eagle. Он утверждал, что получил «все необходимые разрешения» и упомянул «демилитаризацию» машин.

Швейцария держит нейтралитет с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907 году в Гаагской конвенции, которая определяет права и обязанности нейтральных государств в военное время. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам военного конфликта. Сейчас действует отдельное эмбарго на отправку швейцарского оружия Украине и России, введенное в ноябре 2022 года.

В начале июня сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую передачу вооружений Украине. Поскольку против инициативы выступили несколько депутатов, этот вопрос будет обсуждаться повторно.

Москва критикует поставки вооружений Киеву и заявляет, что это не изменит исхода военной операции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Швейцария бронеавтомобили расследование реэкспорт нарушение
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