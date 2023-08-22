Воробьев рассказал о последствиях падения дронов в Подмосковье

Ночью 22 августа в Подмосковье средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника: в поселке Часцы Одинцовского городского округа и в Павшинской пойме в Красногорске. В Красногорске повреждены многоэтажка и несколько машин, пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Основное внимание всех оперативных служб — второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет. Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами», — написал он.

О том, что в ночь на 22 августа в Подмосковье сбили два беспилотника, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, затем информацию подтвердилоМинобороны. По данным оборонного ведомства, беспилотники были сбиты системой ПВО, в результате атаки никто не пострадал.

Через реку от от Павшинской поймы, где упал дрон в Красногорске, находится здание правительства Московской области. Примерно в 5 км к юго-западу от Часцов, где был сбит второй беспилотник, расположен главный храм Вооруженных сил России.

На фоне атаки дронов московские аэропорты ограничили вылеты и прием прибывающих рейсов.

Москва и область подвергались атакам дронов более десяти раз с начала спецоперации. В Кремле такие атаки называли «актом отчаяния» Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев прибегает к атакам гражданских объектов из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления.