CNN: в ЕС и НАТО есть опасения, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть

CNN узнал об опасениях в ЕС по разрушению консенсуса о поддержке Украины

По данным телеканала, официальные лица в ЕС и НАТО обеспокоены возможным развалом консенсуса по Украине, поскольку европейцы сталкиваются с ростом цен на продовольствие и электроэнергию, а сама Европа стоит перед угрозой рецессии

Фото: Павел Паламарчук / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по вопросу поддержки Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и перспектив экономической рецессии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей альянса.

«В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», — заявил телеканалу один из европейских дипломатов.

Чиновники также опасаются, что западная стратегия вооружения Киева становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы, «войной без четкой конечной точки». «Поначалу реакция Запада была жестче, чем Россия ожидала. Тактически Кремль ошибся во многом. С политической точки зрения было довольно легко сплотиться вокруг Украины и обосновать пожертвование оружия и денег», — сказал CNN чиновник НАТО.

Однако, по его словам, со временем появилась необходимость отправлять на Украину более сложные виды оружия, требующие более эффективной подготовки. «Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая — чем дольше война продолжается, тем будет меньше такого оружия в наличии и труднее соглашаться на его передачу», — сказал источник в альянсе.

Россия объявила о начале военной операции на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева.

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Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения и объявила военное положение, а Евросоюз начал поставлять Киеву вооружения и вводить против Москвы санкции. К августу ЕС ввел против России уже семь пакетов санкций, включая запрет на импорт угля и частичное эмбарго на поставки нефти. 22 августа биржевая цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $3000 за 1 тыс. куб. м.

На фоне антироссийских санкций годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%, при этом больше всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении. В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.

Российские власти ограничительные меры, объявленные против страны, называли незаконными и обещали дать равноценный ответ. В частности, на фоне заморозки почти половины золотовалютных резервов ЦБ за рубежом президент Владимир Путин перевел расчеты за российский газ в рубли. Говоря же о росте цен в Европе, он отмечал, что к этому привели не действия России на Украине, а системные ошибки США и Евросоюза в экономической политике.