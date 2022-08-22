Патрушев спрогнозировал объявление США дефолта

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 14:06
Вузы назвали страны-лидеры по числу приезжающих на учебу в Россию Общество, 14:05
Глава РПЛ пожелал «Спартаку» финансовой стабильности после ухода Федуна Спорт, 14:01
«Проблемные» родители: как воспоминания портят отношения с ребенком Pro, 13:56
РКН попросил книжный союз исключить книги с пропагандой гомосексуализма Общество, 13:51
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 13:43
TJ объявил о закрытии Технологии и медиа, 13:43
МЧС предупредило о риске возникновения торфяных пожаров в Подмосковье Общество, 13:40
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров по ядерной сделке Политика, 13:36
Переговорщик России сравнил вес протокола о вступлении в ВТО с кирпичом Политика, 13:34
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Pro, 13:30
Риелторы заявили о снижении предложения арендных квартир в Москве на 20% Недвижимость, 13:27
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:20
Бывшего куратора банковского надзора ЦБ объявили в розыск за растрату Финансы, 13:15
Война санкций ,  
0 

Патрушев спрогнозировал объявление США дефолта

Госдолг США превысил $30 трлн, и есть основания полагать, что в будущем у них возникнут проблемы с его обслуживанием, в результате активы любого государства в долларах и евро «будут попросту украдены», убежден секретарь Совбеза
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Госдолг США превысил $30 трлн, Японии — приблизился к $10 трлн, «с учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга», полагает секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как считает Патрушев, цены на продовольствие и энергоносители по всему миру выросли из-за того, что США и страны ЕС за время пандемии напечатали денег, что привело к инфляции. «Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — сказал секретарь Совбеза России.

Минфин США разрешил владельцам CDS разыграть аукцион по дефолту России
Финансы
Минфин США

В августе прошлого года в США начал действовать потолок госдолга, приостановленный конгрессом два года назад. В сентябре министр финансов страны Джанет Йеллен отмечала, что конгресс с 1960 года повышал или приостанавливал предел государственного долга около 80 раз, и попросила сделать это снова, чтобы избежать «масштабной экономической катастрофы». Йеллен предупредила, что «где-то в октябре» резервы будут исчерпаны, а Соединенные Штаты впервые не смогут выполнять свои обязательства. Это грозит финансовыми потрясениями, рецессией, потерей рабочих мест. Дефолт скажется как на положении США кредитоспособного заемщика, так и на гражданах из-за удорожания жизни, писала глава Минфина в колонке для газеты The Wall Street Journal.

В октябре в конгрессе одобрили временное повышение лимита госдолга, чтобы избежать возможного дефолта. Потолок было решено повысить на $480 млрд, до $28,9 трлн, до начала декабря. Президент Джо Байден затем подписал соответствующий указ.

После начала военных действий на Украине американский лидер называл скачок цен на продукты и топливо в стране «инфляцией [президента Владимира] Путина» и связывал его с военной операций, хотя и признавал, что рост начался еще до этого.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею
Саммари
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции

Путин в ответ заявлял, что действия Россия на Украине «здесь абсолютно ни при чем», а причина сегодняшнего роста цен, инфляции и проблем с продовольствием и топливом — в «системных ошибках в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии». «Для них начало нашей операции в Донбассе — это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчеты на других, в данном случае — на Россию», — убежден президент. По его мнению, «истинные причины» же в том, что «напечатали деньги в огромных количествах» и «буквально стали «пылесосить», выгребать глобальные рынки», не думая об интересах других государств, в том числе беднейших, и оставляя им только «ошметки, да еще и по астрономическим ценам».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Николай Патрушев дефолт США
Материалы по теме
Путин связал рост цен на углеводороды с «недальновидной политикой» ЕС
Политика
Шольц назвал возможный рост цен на отопление «социальной взрывчаткой»
Общество
Байден назвал рост цен на бензин «побочным продуктом» помощи Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter