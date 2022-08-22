Патрушев спрогнозировал объявление США дефолта

Госдолг США превысил $30 трлн, и есть основания полагать, что в будущем у них возникнут проблемы с его обслуживанием, в результате активы любого государства в долларах и евро «будут попросту украдены», убежден секретарь Совбеза

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Госдолг США превысил $30 трлн, Японии — приблизился к $10 трлн, «с учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга», полагает секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как считает Патрушев, цены на продовольствие и энергоносители по всему миру выросли из-за того, что США и страны ЕС за время пандемии напечатали денег, что привело к инфляции. «Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — сказал секретарь Совбеза России.

В августе прошлого года в США начал действовать потолок госдолга, приостановленный конгрессом два года назад. В сентябре министр финансов страны Джанет Йеллен отмечала, что конгресс с 1960 года повышал или приостанавливал предел государственного долга около 80 раз, и попросила сделать это снова, чтобы избежать «масштабной экономической катастрофы». Йеллен предупредила, что «где-то в октябре» резервы будут исчерпаны, а Соединенные Штаты впервые не смогут выполнять свои обязательства. Это грозит финансовыми потрясениями, рецессией, потерей рабочих мест. Дефолт скажется как на положении США кредитоспособного заемщика, так и на гражданах из-за удорожания жизни, писала глава Минфина в колонке для газеты The Wall Street Journal.

В октябре в конгрессе одобрили временное повышение лимита госдолга, чтобы избежать возможного дефолта. Потолок было решено повысить на $480 млрд, до $28,9 трлн, до начала декабря. Президент Джо Байден затем подписал соответствующий указ.

После начала военных действий на Украине американский лидер называл скачок цен на продукты и топливо в стране «инфляцией [президента Владимира] Путина» и связывал его с военной операций, хотя и признавал, что рост начался еще до этого.

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Путин в ответ заявлял, что действия Россия на Украине «здесь абсолютно ни при чем», а причина сегодняшнего роста цен, инфляции и проблем с продовольствием и топливом — в «системных ошибках в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии». «Для них начало нашей операции в Донбассе — это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчеты на других, в данном случае — на Россию», — убежден президент. По его мнению, «истинные причины» же в том, что «напечатали деньги в огромных количествах» и «буквально стали «пылесосить», выгребать глобальные рынки», не думая об интересах других государств, в том числе беднейших, и оставляя им только «ошметки, да еще и по астрономическим ценам».