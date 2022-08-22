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Reuters узнал о продолжении диалога США и талибов по разморозке $7 млрд

Reuters: США продолжают переговоры с «Талибаном» по разморозке активов на $7 млрд
Порядка $7 млрд афганских активов были заморожены в США после прихода к власти «Талибана». По данным Reuters, Вашингтон намерен продолжить переговоры по разморозке средств из-за гуманитарного кризиса в Афганистане

Администрация президента США Джо Байдена продолжит переговоры с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая группировка) о разблокировке активов Афганистана на $7 млрд, находящихся в финансовой системе Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, переговоры были приостановлены после затягивания талибами переговоров с США по созданию траста для замороженных активов и ликвидации в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) Аймана аз-Завахири.

Байден сообщил о ликвидации в Кабуле лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири 2 августа. Он являлся лидером организации с 2011 года, после ликвидации американскими силами предыдущего главы группировки, Усамы бен Ладена.

Тем не менее Вашингтон «обеспокоен гуманитарным кризисом» в Афганистане, поэтому привержен к продолжению переговоров, указали собеседники Reuters.

«Затягивание [переговоров] не изменило решения правительства США по созданию международного трастового фонда [для замороженных активов Афганистана]», — сказал осведомленный источник в США.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

«Талибан» пришел к власти в Афганистане год назад, 15 августа, после вывода из страны войск США и последующего за этим государственного переворота. После этого Вашингтон закрыл «Талибану» доступ к счетам афганского правительства, которые управляются Федеральной резервной системой и другими финансовыми организациями США.

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Спустя полгода президент США Джо Байден заблокировал афганские активы в финансовой системе США. При этом около половины активов — $3,5 млрд, — позже разморозили для последующей передачи афганцам в качестве гуманитарной помощи.

В августе в Госдепе пояснили, что США рассматривают механизмы, с помощью которых можно было бы «эффективно» передать эти активы народу Афганистана. Источники Reuters утверждали, что Вашингтон планирует создать трастовый фонд в Швейцарии, выплаты через который будут производиться в обход талибов.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
США Талибан Афганистан переговоры заморозка счетов
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