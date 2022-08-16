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Госдеп сообщил о переговорах по активам с технократами в ЦБ Афганистана

Администрация США намерена продолжить переговоры с технократами из Центрального банка Афганистана о возможной разблокировке его активов, находящихся в финансовой системе Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

«Сейчас мы рассматриваем механизмы, которые можно внедрить, чтобы эти $3,5 млрд в виде сохраненных активов эффективно дошли до народа Афганистана таким образом, при котором их не перенаправят террористическим группировкам или куда-либо еще», — сказал он.

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Фото:Zabi Karimi / AP

Так представитель Госдепа прокомментировал сообщение о решении американских властей не разблокировать активы Афганистана общим объемом почти в $7 млрд. Об этом днем 15 августа сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По их словам, такое решение приняли после убийства в Кабуле одного из лидеров «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

«Мы это (вопрос о разблокировке активов. — РБК) обсуждаем вместе с технократами в стране, лицами, которые хорошо знакомы с финансовой системой Афганистана. Мы продолжим эти обсуждения, стремясь создать способ гарантировать, что данные средства будут использоваться так, как задумывалось», — заверил Прайс.

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пришел к власти в Афганистане ровно год назад, 15 августа, после государственного переворота и свержения действующего главы государства Ашрафа Гани. Через несколько дней Вашингтон закрыл «Талибану» доступ к счетам афганского правительства, которые управляются Федеральной резервной системой и другими финансовыми организациями США.

Спустя полгода президент США Джо Байден заблокировал афганские активы в финансовой системе США. При этом около половины активов — $3,5 млрд разморозили для последующей передачи афганцам в качестве гуманитарной помощи.

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