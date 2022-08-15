Талибы объявили годовщину прихода к власти в Афганистане праздничным днем

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Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) объявило 15 августа — годовщину установления своей власти в Афганистане — праздничным днем, сообщает новостное агентство Bakhtar News.

«24 асада (соответствует 15 августа по григорианскому календарю) объявлено общим праздником во всей стране по случаю завоевания Кабула, окончания оккупации и победы Исламского Эмирата (правительства талибов. — РБК)», — говорится в сообщении.

Ровно год назад движение «Талибан» захватило власть в Афганистане после вывода американских войск из страны. 15 августа вооруженные группы талибов вошли в Кабул, экс-президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы сформировали новое правительство, однако его не признали ни в одной стране, хотя движение считает, что выполнило все условия для этого.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что для официального признания правительства талибов необходимы создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в стране. При этом в конце марта Россия аккредитовала дипломата талибов, а 15 августа в Москву приедет министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в составе делегации афганского правительства.

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сказал, что правительство «Талибана» в Афганистане — «то, от чего не уйти», поэтому нужно с ним работать там, где это отвечает национальным интересам.