Правозащитники заявили о перевозе еще двух заключенных украинцев в Москву

Правозащитники заявили о перевозе еще двух заключенных украинцев в Москву

Граждане Украины Роман Сущенко и Евгений Панов этапированы в московский СИЗО «Лефортово» на фоне переговоров о возможном обмене с Украиной. Всего в «Лефортово» доставлено восемь украинцев, сообщили правозащитники

Осужденного по делу о шпионаже гражданина Украины Романа Сущенко доставили в столичный следственный изолятор «Лефортово». Об этом РБК сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев, уточнив, что Сущенко находился в СИЗО по состоянию на 13:00 среды, 21 августа. О том, что в «Лефортове» приняли передачу для Сущенко (что косвенно указывает на его нахождение там) сообщила также правозащитница и журналистка Виктория Ивлева в Facebook.

Ивлева назвала имена еще двоих заключенных, передачи для которых приняли в изоляторе — это осужденные по делам о подготовке терактов Евгений Панов и Алексей Сизонович. Панов действительно находится в «Лефортово», подтвердил РБК источник, знакомый с ходом его дела. Информацию о доставке в изолятор Сизоновича подтвердить пока не удалось.

Ранее в среду правозащитники сообщили, что в «Лефортово» приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Доставку в изолятор четверых из них (Карпюка, Клыха, Кольченко и Гриба) подтвердили представители ОНК со ссылкой на начальника отдела режима и охраны «Лефортово» Александра Ханова.

Украинцы, в том числе осужденные по делам о подготовке терактов в Крыму и участии в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков, были доставлены в «Лефортово» 16 августа, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Незадолго до этого правозащитники начали получать сведения, что их увозят из колоний в разных регионах России, где они отбывали наказание.