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Правозащитники заявили о перевозе еще двух заключенных украинцев в Москву
Граждане Украины Роман Сущенко и Евгений Панов этапированы в московский СИЗО «Лефортово» на фоне переговоров о возможном обмене с Украиной. Всего в «Лефортово» доставлено восемь украинцев, сообщили правозащитники

Осужденного по делу о шпионаже гражданина Украины Романа Сущенко доставили в столичный следственный изолятор «Лефортово». Об этом РБК сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев, уточнив, что Сущенко находился в СИЗО по состоянию на 13:00 среды, 21 августа. О том, что в «Лефортове» приняли передачу для Сущенко (что косвенно указывает на его нахождение там) сообщила также правозащитница и журналистка Виктория Ивлева в Facebook.

Ивлева назвала имена еще двоих заключенных, передачи для которых приняли в изоляторе — это осужденные по делам о подготовке терактов Евгений Панов и Алексей Сизонович. Панов действительно находится в «Лефортово», подтвердил РБК источник, знакомый с ходом его дела. Информацию о доставке в изолятор Сизоновича подтвердить пока не удалось.

Ранее в среду правозащитники сообщили, что в «Лефортово» приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Доставку в изолятор четверых из них (Карпюка, Клыха, Кольченко и Гриба) подтвердили представители ОНК со ссылкой на начальника отдела режима и охраны «Лефортово» Александра Ханова.

Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Украинцы, в том числе осужденные по делам о подготовке терактов в Крыму и участии в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков, были доставлены в «Лефортово» 16 августа, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Незадолго до этого правозащитники начали получать сведения, что их увозят из колоний в разных регионах России, где они отбывали наказание.

Россия и Украина ведут переговоры об обмене гражданами, удерживаемыми на территории каждой из этих стран; эти переговоры вышли на финальную стадию, сообщил в среду «Коммерсантъ» и подтвердили собеседники РБК. По данным источников, обмен состоится еще до конца августа; среди выданных Украине точно будут моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу».

Предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута 19 августа на встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном во Франции, сообщил источник РБК, знакомый с процессом переговоров.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Украина, обмен, заключенные
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