В Британии снимут сериал о захотевшем «сделать Россию великой» Путине

Дату выхода сериала в Channel 4 не назвали. Режиссером выступит Ник Грин, снимавший документальные фильмы о Древнем Риме (Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire, 2006), Альберте Эйнштейне (Einstein’s Unfinished Symphony, 2005), а также советском офицере Станиславе Петрове, предотвратившем в 1983 году потенциальный ядерный конфликт из-за ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США (The Man Who Stopped WW3: Revealed, 2012).

В мае британский развлекательный канал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», ведущим которого стала анимированная модель президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не смотрел на карикатуры на себя. «Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — сказал он.