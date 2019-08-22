В Британии снимут сериал о захотевшем «сделать Россию великой» Путине

Сериал под названием «Путин: история русского шпиона» расскажет о влиянии на его президентство знаний, полученных во время службы в разведке

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ТАСС)

Британский Channel 4 анонсировал съемки документального сериала о президенте России Владимире Путине. Картина получила название «Путин: история русского шпиона».

«Будучи президентом, Путин решил «сделать Россию вновь великой» и переместить ее на мировую арену. Он пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров», -говорится в сообщении.

Съемки пройдут в России, США, Великобритании, а также ряде европейских стран, фильм покажет, как Путин «привнес свои знания в области шпионского ремесла» в должность главы ядерной державы, сообщает телеканал. В сериале появится как сам Путин и его приближенные, так и те, кто сильнее всего влиял на его действия, утверждают в Channel 4.

«В нем будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина экспортировались по всему миру — из Крыма в Солсбери, в Вашингтон», — говорится в сообщении.