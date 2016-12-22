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Адвокат бывшего юриста Трампа пообещал интересную для Мюллера информацию
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Адвокат бывшего юриста Трампа пообещал интересную для Мюллера информацию
Политика, 18:11
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Адвокат бывшего юриста Трампа пообещал интересную для Мюллера информацию
Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн обладает информацией, которая может быть интересна спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему дело о вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом рассказал адвокат Коэна
Майкл Коэн (Фото: Go Nakamura / Zuma / ТАСС)

Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн осведомлен о компьютерных взломах и сговоре, которые могут заинтересовать Роберта Мюллера — спецпрокурора по расследованию вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Об этом заявил адвокат Коэна Лэнни Дэвис, сообщает Bloomberg.

«Господин Коэн обладает знаниями относительно взлома электронной переписки, которая является компьютерным преступлением», — цитирует Bloomberg Дэвиса. По его словам, эти данные «будут представлять интерес» для спецпрокурора.

Выступая с комментарием по делу Коэна на телеканале MSNBC, Дэвис отметил, что потенциальный интерес для Мюллера могут представлять данные, связанные с «возможностью заговора» против американской демократической системы во время предвыборной гонки 2016 года. Он также сообщил, что его клиент — «хороший человек», который «почувствовал облегчение», когда смог «сказать правду».

Дэвис не раскрыл каких-либо деталей о том, что именно может рассказать Мюллеру Коэн. «Я не собираюсь подтверждать, какая именно информация есть у Коэна, я подтверждаю, что мистер Мюллер, которого я очень уважаю, будет крайне заинтересован в том, что Майкл может ему рассказать», — заявил он.

Накануне бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в незаконных финансовых выплатах двум любовницам миллионера — порнозвезде Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал. Размер выплат — $130 тыс. для Клиффорд и $150 тыс. для Дэниэлс. В обмен ​на эти деньги девушки обязались не общаться с прессой. Он также подтвердил, что сделал это по поручению Трампа.

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При этом, по информации Fox News, в ходе судебного заседания фамилия Трампа названа не была.

В обмен на признание вины Коэн, предположительно, заключил сделку со следствием, сообщали со ссылкой на источники телеканалы CNN и Fox News. По данным Fox News, сделка может включать в себя тюремное заключение на срок от трех до пяти лет. По информации CNN, речь идет также о выплате значительного штрафа.

Специальный прокурор Роберт Мюллер в течение почти полутора лет пытается найти следы сговора команды Трампа с Москвой в ходе выборов президента, однако пока ему не удалось предъявить никаких свидетельств его существования.
​Комитеты по разведке сената и палаты представителей, которые также имели доступ к секретным материалам, пришли к выводу, что вмешательство России в выборы имело место, однако сговора команды Трампа с Кремлем не существовало в природе. Москва неоднократно отвергала все обвинения в сговоре и обвинения в попытках повлиять и на исход выборов в США.

Дональд Трамп уже прокомментировал признание Коэна в своем Twitter.

«Майкл Коэн признал себя виновным в двух нарушениях закона о бюджете [избирательной] кампании, которые не являются преступлением. Президент Обама допустил большее нарушение закона о финансировании кампании, и это дело было легко урегулировано!» — написал президент США.

Он также ​обвинил своего бывшего адвоката в том, что тот прибегает к «придумыванию историй», чтобы добиться выгодной для себя сделки со следствием. «Если кто-то ищет себе хорошего адвоката, я бы крайне рекомендовал не прибегать к услугам Майкла Коэна», — написал Трамп.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: адвокат , Майкл Коэн , Дональд Трамп
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