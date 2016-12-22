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Бывший адвокат Трампа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием
Политика, 21 авг, 23:19
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Бывший адвокат Трампа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием
Адвокат Майлк Коэн, который в течение многих лет входил в ближайший круг президента Дональда Трампа, признал себя виновным и пошел на сделку со следствием, узнал телеканал CNN. Его обвиняют в мошенничестве и уклонении от налогов
Майкл Коэн (Фото: Richard Drew / Reuters)

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным и пошел на сделку со следствием, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации издания, Коэн сам явился к следователям.

Как уточняет Fox News, условия сделки со следствием еще не известны. Коэна обвиняют в уклонении от уплаты налогов, нарушений, связанных с финансированием предвыборной кампании Трампа, а также махинациях в банковской сфере.

По данным Fox News, сделка может включать в себя тюремное заключение на срок от трех до пяти лет, по информации CNN, речь идет также о выплате значительного штрафа. Следователи изучают участие Коэна в индустрии такси в Нью-Йорке и расследуют обстоятельства получения им кредитов на сумму более $20 млн, сообщила ранее The New York Times. ​Расследование должно установить, не искажал ли Коэн стоимость своих активов при подаче заявки на кредиты.

Кроме того, внимание следователей привлекли возможные нарушения при финансировании предвыборной кампании Трампа, связанные с выплатами женщинам за молчание. В январе WSJ сообщал, что за месяц до выборов президента США в ноябре 2016 года Коэн договорился о выплате бывшей порноактрисе ​Стефани Клиффорд $130 тыс. в рамках соглашения о неразглашении информации о предположительной интимной связи с Трампом.

Еще одна история связана с платежами бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила, что у нее был роман с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как жена Трампа Мелания родила сына. В июле 2018 года адвокат Трампа Рудольф Джулиани подтвердил существование аудиозаписи, на которой Трамп обсуждает платежи лично с Коэном. Джулиани тогда уточнил, что запись длится менее двух минут, Трамп не знал, что его записывают, однако президент, по словам адвоката, не сделал ничего плохого.

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Сотрудники ФБР вели прослушку телефонных разговоров Коэна за несколько недель до обысков, прошедших в начале апреля в офисе, доме и гостиничном номере адвоката. Обыски прошли 9 апреля, ФБР изъяла личную переписку между адвоката с его клиентами». По словам адвоката Коэна Стивена Райана, следственные действия были инициированы управлением специального прокурора Роберта Мюллера.

​Мюллер уже в течение почти полутора лет пытается найти следы сговора команды Трампа с Москвой перед и в ходе президентской кампании, однако найти пока ему не удалось предъявить каких-либо свидетельств его существования.

​Комитеты по разведке сената и палаты представителей, которые также имели доступ к секретным материалам, пришли к выводу, что вмешательство России в выборы имело место, однако сговора команды Трампа с Кремлем не существовало в природе. Москва неоднократно отвергала все обвинения в сговоре.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: адвокат , Дональд Трамп , ФБР
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