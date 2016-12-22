Бывший адвокат Трампа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием

Адвокат Майлк Коэн, который в течение многих лет входил в ближайший круг президента Дональда Трампа, признал себя виновным и пошел на сделку со следствием, узнал телеканал CNN. Его обвиняют в мошенничестве и уклонении от налогов

Майкл Коэн (Фото: Richard Drew / Reuters)

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным и пошел на сделку со следствием, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации издания, Коэн сам явился к следователям.

Как уточняет Fox News, условия сделки со следствием еще не известны. Коэна обвиняют в уклонении от уплаты налогов, нарушений, связанных с финансированием предвыборной кампании Трампа, а также махинациях в банковской сфере.

По данным Fox News, сделка может включать в себя тюремное заключение на срок от трех до пяти лет, по информации CNN, речь идет также о выплате значительного штрафа. Следователи изучают участие Коэна в индустрии такси в Нью-Йорке и расследуют обстоятельства получения им кредитов на сумму более $20 млн, сообщила ранее The New York Times. ​Расследование должно установить, не искажал ли Коэн стоимость своих активов при подаче заявки на кредиты.

Кроме того, внимание следователей привлекли возможные нарушения при финансировании предвыборной кампании Трампа, связанные с выплатами женщинам за молчание. В январе WSJ сообщал, что за месяц до выборов президента США в ноябре 2016 года Коэн договорился о выплате бывшей порноактрисе ​Стефани Клиффорд $130 тыс. в рамках соглашения о неразглашении информации о предположительной интимной связи с Трампом.

Еще одна история связана с платежами бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила, что у нее был роман с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как жена Трампа Мелания родила сына. В июле 2018 года адвокат Трампа Рудольф Джулиани подтвердил существование аудиозаписи, на которой Трамп обсуждает платежи лично с Коэном. Джулиани тогда уточнил, что запись длится менее двух минут, Трамп не знал, что его записывают, однако президент, по словам адвоката, не сделал ничего плохого.

Сотрудники ФБР вели прослушку телефонных разговоров Коэна за несколько недель до обысков, прошедших в начале апреля в офисе, доме и гостиничном номере адвоката. Обыски прошли 9 апреля, ФБР изъяла личную переписку между адвоката с его клиентами». По словам адвоката Коэна Стивена Райана, следственные действия были инициированы управлением специального прокурора Роберта Мюллера.

​Мюллер уже в течение почти полутора лет пытается найти следы сговора команды Трампа с Москвой перед и в ходе президентской кампании, однако найти пока ему не удалось предъявить каких-либо свидетельств его существования.

​Комитеты по разведке сената и палаты представителей, которые также имели доступ к секретным материалам, пришли к выводу, что вмешательство России в выборы имело место, однако сговора команды Трампа с Кремлем не существовало в природе. Москва неоднократно отвергала все обвинения в сговоре.