В Сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией

Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в американские выборы 2016 года и связи президента страны Дональда Трампа с Москвой. Данный факт он признал в интервью агентству Associated Press.
«На сегодняшний день нет фактических доказательств тайных договоренностей или сговора России с президентской кампанией Трампа», — отметил глава комитета. Он уточнил, что расследование по данному делу все еще продолжается и поэтому он не может сделать окончательные выводы.
По словам Берра, самое худшее, что может предпринять комитет по разведке — это «прекратить расследование преждевременно», так как за закрытыми дверями еще осталось несколько человек, с которыми необходимо провести беседы, и свидетели, которых следует опросить повторно.
Ричард Берр участвует в расследовании дела по вмешательству России в выборы США с января 2017 года. Он посетовал, что международный аспект следствия, огромное количество связанных между собой участников дела и большое количество юристов и адвокатов сделали работу более сложной, чем предполагалось изначально.
Ранее, в конце апреля, комитет по делам разведки палаты представителей (нижней палаты конгресса США) опубликовал рассекреченную версию доклада по итогам парламентского расследования. В нем говорилось, что комитет не нашел доказательств сговора президентской кампании Дональда Трампа на выборах 2016 года с Москвой.
Расследование обвинений о связях команды Трампа с Россией ведет независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, а также комитеты по разведке сената палаты представителей и конгресса США. Мюллер также пока не смог представить никаких свидетельств сговора Трампа или его окружения с Кремлем.
Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».