В Facebook заявили об удалении сотен «ложных» страниц из Ирана и России

Более 650 страниц, аккаунтов и групп, связанных с Ираном, администрация Facebook признала ложными и удалила. Кроме того, соцсеть удалила все страницы, которые ранее правительство США назвало связанными с российскими спецслужбами

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Администрация социальной сети Facebook заявила об удалении сотен страниц, аккаунтов и групп, открытых в Иране и России, за «неаутентичное» поведение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании.

«Сегодня мы удалили множество страниц, групп и аккаунтов за согласованное неаутентичное поведение в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности происходила из Ирана, а часть — из России. Это были отдельные кампании, и мы не выявили никакой связи или координации между ними. Тем не менее, они использовали схожую тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они и что они делают», — говорится в сообщении.

В частности, были удалены страницы, аккаунты и группы, которые ранее правительство США признало принадлежащими российским разведывательным службам. Их количество при этом названо не было.

Администрация удалила 652 связанные с Ираном «неаутентичные» страницы или группы.

​В Facebook пояснили, что информацию они получили от фирмы, специализирующейся на кибербезопасности, FireEye. Ее специалисты предупредили, что организация Liberty Front Press, имевшая сеть страниц в соцсети и учетные записи на других онлайн-сервисах, не является независимой. Она работает в тесной координации с государственными иранскими СМИ, решили эксперты.

Еще одна сеть страниц (168 страниц и 140 аккаунтов), занималась распространением записей о ближневосточной политике на арабском языке и фарси. О делах в США и Великобритании записи распространялись на английском языке.

В июле соцсеть объявила об удалении 32 страниц и аккаунтов, в действиях которых нашли признаки «скоординированного неаутентичного поведения»: эти страницы обманывали пользователей соцсети, а ведущие их лица скрывали свои личности и цели своих действий.

Удаленные аккаунты, были, в частности, «связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне», заявили тогда в Facebook. «Очевидно, что кто бы ни создал аккаунты, он потратил гораздо больше усилий, чем российское Агентство интернет-исследований до этого», — говорилось в сообщении сети.