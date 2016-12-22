Facebook нашел десятки подозрительных страниц перед новыми выборами в США

Facebook информировал власти США о выявленной «скоординированной кампании влияния» перед очередными американские выборами. Кто именно вел эту кампанию, в соцсети пока не знают

Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Из социальных сетей Facebook и Instagram удалены 32 страницы и аккаунта, в действиях которых нашли признаки «скоординированного неаутентичного поведения»: эти страницы обманывали пользователей соцсети, а ведущие их лица скрывали свои личности и цели своих действий, говорится в сообщении Facebook.

Эти аккаунты, в частности, «связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе», заявили в Facebook. «Очевидно, что кто бы ни создал аккаунты, он потратил гораздо больше усилий, чем российское Агентство интернет-исследований до этого», — говорится в сообщении.

«Наше расследование только началось, у нас пока не готовы все факты — включая данные о том, кто за этим может стоять», — сообщило руководство соцсети.

С итогами расследования Facebook в ходе слушаний ознакомил Конгресс США. Как пишет The New York Times, компания информировала законодателей, что ей удалось выявить «скоординированную политическую кампанию влияния» перед промежуточными выборами в США, запланированными на ноябрь. Всего по итогам расследования Facebook удалил восемь публичных страниц Facebook, 17 профилей пользователей и семь учетных записей в Instagram.

Как сообщили в компании, специалистам Facebook в сотрудничестве с экспертами Атлантического совета (неправительственная аналитическая организация) удалось выявить причастность этих пользователей к организации протестов и общественных акций политической направленности в США. В сообщении Facebook отмечается, что достоверно установить связь большинства этих аккаунтов и российским Агентством интернет-исследований, обвиняемым во вмешательстве в выборы в США, не удалось. Однако часть удаленных страниц сообществ находились под управлением лиц, которые, как полагают власти США, были связаны с агентством.

Кроме того, The New York Times приводит слова двух источников, осведомленных с результатами слушаний в Конгрессе, на которых были озвучены данные расследования. По их словам, руководство Facebook уверено, что «Россия, скорее всего, имеет к этому отношение».

Удаленные страницы и аккаунты были созданы в период с марта 2017 года по май 2018-го. На самую популярную из них было подписано около 300 тыс. пользователей. В период с апреля 2017 года по июнь 2018 года они разместили 150 платных объявлений, их стоимостью Facebook оценил в $11 тыс. Часть объявлений была оплачена канадскими долларами. За весь этот период подозрительные аккаунты создали 30 страниц публичных мероприятий. На самое популярное из них подписались порядка 4,7 тыс. пользователей. Для сокрытия своих истинных имен администраторы сообществ использовали сервисы VPN и интернет-телефонию, а их счета оплачивались сторонними лицами.

С прошлого года в США ведется расследование о вмешательстве Москвы в выборы президента, которые состоялись в 2016 году. Делом занималась команда во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером; кроме того, совместное расследование вели обе палаты Конгресса. Помимо изучения того, влияли ли россияне или российские структуры на общественное мнение в преддверие выборов, расследуются и возможные связи команды Дональда Трампа и российских властей. Кроме того, Google и Facebook изучают попытки вмешательства в выборы с помощью фейковых страниц и медиакомпаний в соцсетях.

Власти России обвинения во вмешательстве отвергают. «Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы. Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно», — сказал в июле президент Владимир Путин.