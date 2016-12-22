Директор по информационной безопасности Facebook объявил об отставке

Глава направления информационной безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что вскоре покинет компанию. Ранее NYT рассказывала о его разногласиях с другими топ-менеджерами соцсети

Алекс Стамос (Фото: Steve Marcus / Reuters)

​Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос объявил, что покинет компанию 17 августа, после чего он сосредоточится на преподавании в Стэнфордском университете. Об этом Стамос написал в своем Facebook.

«Моим последним днем в Facebook будет 17 августа. И хотя я больше не буду иметь удовольствие работать там бок о бок с моими друзьями, я рад, что так много преданных, вдумчивых и квалифицированных людей продолжают решать эти проблемы», — написал он.

Стамос пояснил, что с сентября он будет работать преподавателем и исследователем в Стэнфордском университете на полную ставку. Ранее он уже читал там лекции, совмещая их с работой в Facebook.

Отставку Стамоса газета The New York Times предсказала еще в марте 2018 года. По данным издания, он должен покинуть компанию в связи с разногласиями по поводу дальнейших действий соцсети в связи с той ролью, которую она сыграла в ходе выборов. NYT охарактеризовала ее как «распространение дезинформации».

Газета уточнила тогда, что Стамос выступал за расследование российских действий в Facebook, в том числе продвижения «политической рекламы». А это, по версии издания, вызвало беспокойство других топ-менеджеров. В декабре прошлого года «повседневные обязанности» Стамоса были переданы другим сотрудникам. Тогда же начальник отдела безопасности заявил о желании уйти, но руководство Facebook уговорило его остаться до августа 2018 года для контроля за передачей полномочий и сохранения репутации компании, рассказала газета.

Скандал вокруг Facebook разразился после того, как выяснилось, что данных более 70 млн пользователей соцсети оказались в распоряжении британской компании Cambridge Analytica, которая работала во время выборов на штаб Дональда Трампа. Компания использовала эти данные для составления психологических портретов американских избирателей.

Политика безопасности Facebook стала предметом слушаний в конгрессе. К расследованию утечки подключились сразу несколько федеральных агентств, в том числе ФБР.

Выступая в Европарламенте, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть Facebook не была готова к вмешательству России в президентские выборы в США в 2016 году, однако с тех пор компания провела «работу над ошибками». Российские власти вмешательство в выборы в США, в том числе через Facebook, неоднократно отрицали.