Украина потеряла первый французский истребитель Mirage-2000

Катастрофа произошла в Волынской области из-за отказа авиационной техники, пилот катапультировался. Первые Mirage-2000 от Франции Украина получила около полугода назад

Истребитель Mirage-2000 (Фото: PhilippJakob / Shutterstock)

На Украине потерпел крушение истребитель французского производства Mirage-2000, сообщили Воздушные силы Украины в телеграм-канале.

«Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался», — рассказали в Воздушных силах.

Для расследования причин будет собрана специальная комиссия.

«РБК-Украина» и «Страна» со ссылкой на местные паблики пишут, что борт разбился в Волынской области близ Луцка.

Украина получила первые Mirage-2000 в феврале. Французские власти не уточнили, сколько истребителей будет передано Киеву. Издание Le Journal du Dimanche в октябре утверждало, что речь может идти о шести Mirage 2000-5 (модернизированная версия истребителя четвертого поколения Mirage 2000). О их первом применении власти Воздушные силы Украины отчитались в марте.

От западных партнеров Киев также получил истребители F-16. В конце июня Украина лишилась по меньшей мере четвертого такого самолета. Он выполнял задачи по уничтожению воздушных целей. Погиб пилот Максим Устименко. До этого погибли еще два летчика, только в одном случае пилот остался жив. Все трое военных получили звания Героев Украины.

Российская сторона осуждает поставки военной техники и оружия Киеву Западом.