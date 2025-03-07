 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000 (Фото: Carl Court / Getty Images)

Воздушные силы Украины впервые применили французские истребители Mirage 2000, сообщается в их телеграм-канале.

О том, что первые Mirage 2000 поставили на Украину, Минобороны Франции сообщило 6 февраля.

Сроки поставок самолетов переносились несколько раз. Изначально Макрон говорил, что их поставят до конца 2024 года, после завершения программы обучения пилотов. Но в октябре министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит эти машины в первой половине 2025 года.

Материал дополняется

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Песков назвал цель встречи Путина с женщинами фонда «Защитники Отечества»Политика, 13:26
Глава Национальной разведки США объяснила остановку помощи УкраинеПолитика, 13:22
На FMCG-рынке развиваются противоречащие друг другу тенденции — «Нильсен»Pro, 13:21
Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала. ВидеоСпорт, 13:15
Песков ответил на слова Трампа о неизбежном мире России и УкраиныПолитика, 13:03
Москвичей предупредили о сильном ветре 7 мартаОбщество, 13:00
Кремль ответил на призыв Трампа к переговорам по ядерному разоружениюПолитика, 13:00
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Участник Олимпиады попал в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБРСпорт, 12:58
Суд в Сеуле освободил из-под стражи отстраненного президента Юн Сок ЁляПолитика, 12:58
Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000Политика, 12:54
Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья вырос в 1,6 раза за годНедвижимость, 12:52
Какой получилась выставка об альтернативной культуре 1960-хСтиль, 12:48
Трамп увидел несправедливость в договоре с Японией о защите от нападенияПолитика, 12:40
В Москве задержали студентку по подозрению в участии в РДКПолитика, 12:39