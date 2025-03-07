Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000

Истребитель Mirage 2000 (Фото: Carl Court / Getty Images)

Воздушные силы Украины впервые применили французские истребители Mirage 2000, сообщается в их телеграм-канале.

О том, что первые Mirage 2000 поставили на Украину, Минобороны Франции сообщило 6 февраля.

Сроки поставок самолетов переносились несколько раз. Изначально Макрон говорил, что их поставят до конца 2024 года, после завершения программы обучения пилотов. Но в октябре министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит эти машины в первой половине 2025 года.

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