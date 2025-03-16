Макрон допустил поставку на Украину дополнительных Mirage 2000
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки дополнительных истребителей Mirage 2000 Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает газета La Parisien.
Французский лидер допускает поставки истребителей в том числе из «третьих стран, которые их используют».
Макрон анонсировал поставку Украине французских самолетов Mirage 2000 в июне 2024 года, первые истребители поступили в страну в феврале 2025 года. Французские власти тогда не уточнили, сколько самолетов передадут Киеву. Издание Journal de Dimanche в октябре 2024 года предположило, что речь может идти о шести Mirage 2000-5 (модернизированная версия истребителя четвертого поколения Mirage 2000).
О том, что воздушные силы Украины впервые применили французские истребители Mirage, Киев сообщил 7 марта. В тот день глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «массированной» атаке на газовую и энергетическую инфраструктуру страны.
Минобороны России позже отчиталось о ночном групповом ударе по украинским объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.
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