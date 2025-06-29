Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно погибшему пилоту F-16

Максим Устименко (Фото: lilia.aver.anova.908947 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко звание Героя Украины посмертно, сообщает пресс-служба президента страны.

«Присвоить звание Героя Украины с удостоверением ордена «Золотая Звезда» Устименко Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно)», — говорится в сообщении.

О гибели Устименко ранее сообщил Зеленский. По его данным, пилот F-16 погиб при отражении атаки.

Этот F-16 стал по меньшей мере четвертым таким истребителем, которого лишилась Украина. Первый страна потеряла в августе 2024 года, примерно через месяц после того, как Киев получил первые самолеты. Второй — в апреле этого года, третий — в мае. Последний пилот остался жив, остальные — погибли.