Госдеп раскрыл, как США соблюдают срок Трампа по санкциям против России

Установленный Трампом дедлайн в 50 дней для введения санкций против Москвы Вашингтон не расценивает как строгий, все может измениться на фоне переговоров России и Украины, пояснили в Госдепартаменте

Тэмми Брюс (Фото: Mehmet Eser / Zuma / ТАСС)

США не относятся к установленному президентом Дональдом Трампом дедлайну по введению санкций против России как к строго фиксированному сроку, заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс на пресс-брифинге.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на жесткие ограничения в отношении Москвы через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании.

«Если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Даже если сегодня обозначено «окно», через два дня все может поменяться из-за хода обсуждений. Это никогда не статично. Для большинства из нас планы имеют статичный характер. Мы назначаем что-то, выбираем дату для встречи в следующем месяце. Это не тот случай» — сказала она.

Трамп неделю назад говорил, что «очень недоволен Россией» и пригрозил «очень высокими пошлинами». Он допускал, что они могут быть как 100%, так и 500%. Речь идет о том, что тарифы коснутся тех стран, которые покупают у России нефть. Автор санкционного пакета республиканец Линдси Грэм называл среди таких государств Китай, Бразилию и Индию.

На прошлой неделе очередные санкции против Москвы (18-й по счету комплекс мер) ввел Брюссель. Они коснулись физ- и юрлиц, банковской сферы, нефтяного экспорта: в частности, был понижен потолок цен на российскую нефть с $60 (был установлен в 2022 году) до $47,6 за баррель, и т. д.

После объявлений 18-го пакета европейских ограничений пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об «иммунитете» у России от санкций. По его словам, страна за три года адаптировалась к жизни в условиях ограничений, хотя и считает их незаконными.