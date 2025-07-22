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Трамп назвал госизменой действия демократов с данными о выборах и России

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп убежден, что действия сформированных демократами предыдущих администраций США по манипулированию данными разведки о выборах и действиях России, можно рассматривать как госизмену. Об этом республиканец заявил на встрече с филиппинским президентом Фердинандом Маркосом — младшим в Белом доме.

«Это была измена. Это было все, что вы только можете себе представить. Они пытались украсть итоги выборов», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Трампа спросили, на кого Минюст США должен обратить особое внимание в рамках расследования дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. «Основываясь на том, что я читаю, <...> это будет Обама. Он виновен, это ясно», — ответил Трамп. По мнению республиканца, Обама манипулировал ФБР, чтобы помешать его кампании.


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