Экс-глава Пентагона рассказал, как Путин «помог» Трампу с Евросоюзом

Гейтс отметил, что долго призывал страны Европы увеличить военные расходы, но только с приходом Трампа они согласились это сделать. По мнению экс-главы Пентагона, решению способствовали действия Путина, который «помог» Трампу

Роберт Гейтс (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Действия президента России Владимира Путина позволили американскому лидеру Дональду Трампу убедить страны Евросоюза увеличить расходы на оборону, заявил в подкасте Big Take от Bloomberg Роберт Гейтс, занимавший должность министра обороны США в 2006–2011 годах.

Гейтс отметил, что он, как и многие, десятилетиями уговаривал европейские страны нарастить военные расходы, но «потерпел неудачу». Однако с приходом Трампа в Белый дом европейцы все-таки согласились увеличить свои оборонные бюджеты, и этому, по мнению Гейтса, способствовал Путин.

«Я думаю, он [Трамп] получил большую помощь от Владимира Путина, который, возможно, и не пугает американский народ, но он определенно пугает европейцев», — сказал бывший глава Пентагона.

Трамп в свой первый срок на должности президента (январь 2017-го — январь 2021-го) угрожал вывести США из НАТО и критиковал других членов блока за низкие расходы на оборону. Во время предвыборной кампании в 2024 году республиканец рассказал, как в разговоре с президентом некой «большой страны» пригрозил отказаться защищать союзников в случае возможного нападения России, если их траты на оборону будут ниже установленной альянсом планки. По словам Трампа, после этого «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Глава Пентагона Пит Хегсет на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года призвал не думать, что «присутствие Америки [в Европе] будет длиться вечно». Спустя месяц глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению Евросоюза общей стоимостью €800 млрд. Стратегия предусматривает ослабление фискальных правил для наращивания расходов на оборону на 1,5% и сбора €650 млрд на производство оружия. Фон дер Ляйен заявила, что Европа живет «в самое опасное время» и потому странам требуется «взять на себя больше ответственности за собственную безопасность».

Владимир Путин называл «ложью и бредом» сообщения о том, что Россия планирует напасть на страны Европы и НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что европейский план по увеличению расходов на оборону угрожает в первую очередь местным налогоплательщикам, чьи деньги последние годы и так шли на финансирование конфликта на Украине.