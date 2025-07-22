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Экс-глава Пентагона рассказал, как Путин «помог» Трампу с Евросоюзом

Экс-глава Пентагона Гейтс рассказал, как Путин «помог» Трампу с Евросоюзом
Гейтс отметил, что долго призывал страны Европы увеличить военные расходы, но только с приходом Трампа они согласились это сделать. По мнению экс-главы Пентагона, решению способствовали действия Путина, который «помог» Трампу
Роберт Гейтс
Роберт Гейтс (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Действия президента России Владимира Путина позволили американскому лидеру Дональду Трампу убедить страны Евросоюза увеличить расходы на оборону, заявил в подкасте Big Take от Bloomberg Роберт Гейтс, занимавший должность министра обороны США в 2006–2011 годах.

Гейтс отметил, что он, как и многие, десятилетиями уговаривал европейские страны нарастить военные расходы, но «потерпел неудачу». Однако с приходом Трампа в Белый дом европейцы все-таки согласились увеличить свои оборонные бюджеты, и этому, по мнению Гейтса, способствовал Путин.

«Я думаю, он [Трамп] получил большую помощь от Владимира Путина, который, возможно, и не пугает американский народ, но он определенно пугает европейцев», — сказал бывший глава Пентагона.

Трамп в свой первый срок на должности президента (январь 2017-го — январь 2021-го) угрожал вывести США из НАТО и критиковал других членов блока за низкие расходы на оборону. Во время предвыборной кампании в 2024 году республиканец рассказал, как в разговоре с президентом некой «большой страны» пригрозил отказаться защищать союзников в случае возможного нападения России, если их траты на оборону будут ниже установленной альянсом планки. По словам Трампа, после этого «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

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Глава Пентагона Пит Хегсет на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года призвал не думать, что «присутствие Америки [в Европе] будет длиться вечно». Спустя месяц глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению Евросоюза общей стоимостью €800 млрд. Стратегия предусматривает ослабление фискальных правил для наращивания расходов на оборону на 1,5% и сбора €650 млрд на производство оружия. Фон дер Ляйен заявила, что Европа живет «в самое опасное время» и потому странам требуется «взять на себя больше ответственности за собственную безопасность».

Владимир Путин называл «ложью и бредом» сообщения о том, что Россия планирует напасть на страны Европы и НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что европейский план по увеличению расходов на оборону угрожает в первую очередь местным налогоплательщикам, чьи деньги последние годы и так шли на финансирование конфликта на Украине.

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