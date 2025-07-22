Часть силовиков вышли из редакции Baza. Видео

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Часть силовиков вышли из редакции Baza во время обысков, передает корреспондент РБК.

Обыски продолжаются до сих пор, говорил РБК сотрудник издания Александр Потапов. В редакции изъяли телефоны, компьютеры и документы. Главреда Глеба Трифонова забрали на допрос.

Фото: Надежда Сарсания / РБК Фото: Надежда Сарсания / РБК Фото: Надежда Сарсания / РБК Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

СК сообщал, что возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК) из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа.

В Baza также сообщали, что двое журналистов телеграм-канала находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику.