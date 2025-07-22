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Политика ,  
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Часть силовиков вышли из редакции Baza. Видео

Часть силовиков ушли из редакции Baza

Часть силовиков вышли из редакции Baza. Видео
Video

Часть силовиков вышли из редакции Baza во время обысков, передает корреспондент РБК.

Обыски продолжаются до сих пор, говорил РБК сотрудник издания Александр Потапов. В редакции изъяли телефоны, компьютеры и документы. Главреда Глеба Трифонова забрали на допрос.

Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

СК сообщал, что возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК) из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа.

Следственный комитет объяснил обыски в редакции канала Baza
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В Baza также сообщали, что двое журналистов телеграм-канала находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику.

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Теги
Надежда Сарсания
обыски Baza Следственный комитет полиция
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