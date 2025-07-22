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Главного редактора Baza Глеба Трифонова забрали на допрос

Главреда Baza Глеба Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дело возбуждено из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа. Процессуальный статус Трифонова не определен
Сотрудники правоохранительных органов входят в редакцию телеграм-канала Baza
Сотрудники правоохранительных органов входят в редакцию телеграм-канала Baza (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова решили допросить в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили сам медиапроект. Связи с Трифоновым у редакции Baza нет.

ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика пишет, что процессуальный статус Трифонова пока не определен. «Как мне удалось узнать, Трифонов задержан. Дело ведет СК по ЦАО Москвы. Насколько я понял, это связано с расследованием превышения должностных полномочий, о котором ранее сообщал СК официально», — сказал адвокат.

Утром силовики пришли с обысками в редакцию Baza и в квартиру Трифонова. Тогда же телеграм-канал сообщил, что связи с главным редактором у редакции нет, его местонахождение неизвестно. В Следственном комитете уточнили, что обыски проводятся в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Поводом стала незаконная передача информации ограниченного доступа, которая потом «публиковались на одном из каналов в Telegram», отметили в СК. Обыски прошли не только в Москве, но также в Белгородской области, в Краснодарском и Красноярском краях.

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В Baza заявили, что двое журналистов телеграм-канала находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику.

Глеб Трифонов стал главным редактором Baza в 2022 году, сменив на этой должности Никиту Могутина, одного из основателей интернет-проекта. Ранее Трифонов руководил новостной службой Baza.

В июне из-за схожего дела силовики пришли в редакцию информагентства Ura.ru в Екатеринбурге. Параллельно с этим проходили обыски у главы областной редакции сайта Ura.ru Дениса Аллаярова, журналистки Анны Салымской и криминального корреспондента Сергея Бодрова. Информагентство сообщило, что следователей интересовали «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области». Позже все задержанные были отпущены в статусе свидетелей.

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Милена Костерева Милена Костерева
Baza обыски допрос уголовное дело превышение должностных полномочий
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