В редакции Baza изъяли компьютеры, телефоны и документы
Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе телеграм-канала Baza, сообщило само издание в своем телеграм-канале.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК) из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что следственные действия, которые сейчас проводятся в редакции телеграм-канала, связаны с этим уголовным делом.
Материал дополняется.
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