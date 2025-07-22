В редакции Baza изъяли компьютеры, телефоны и документы

Обстановка у редакции Baza (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе телеграм-канала Baza, сообщило само издание в своем телеграм-канале.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК) из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что следственные действия, которые сейчас проводятся в редакции телеграм-канала, связаны с этим уголовным делом.

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