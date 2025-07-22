Следственный комитет объяснил обыски в редакции канала Baza

Следователи считают, что в нескольких регионах России силовики незаконно передавали информацию ограниченного доступа для публикации в телеграм-канале. Возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа, сообщил Следственный комитет. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что следственные действия, которые сейчас проводятся в редакции телеграм-канала Baza, связаны с этим уголовным делом.

«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера «Телеграм», — описал СК фабулу дела. В связи с уголовным делом проводятся обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

О том, что силовики пришли с обысками в редакцию Baza и в квартиру главреда издания Глеба Трифонов, ранее сообщил сам телеграм-канал. Связи с Трифоновым сейчас нет. Следственные действия проводятся с участием ОМОНа.

В июне из-за схожего дела силовики пришли в редакцию информагентства Ura.ru в Екатеринбург. Параллельно с этим проходили обыски у главы областной редакции сайта Ura.ru Дениса Аллаярова, журналистки Анны Салымской и криминального корреспондента Сергея Бодрова. После обысков журналистов доставили в Следственный комитет, где расспросили о происхождении информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

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