В редакции Baza рассказали, что обыски до сих пор продолжаются
Сотрудник редакции Baza Александр Потапов сообщил РБК, что обыски в их офисе до сих пор продолжаются.
«Сейчас приехали адвокаты — выясняют причину прихода силовиков. Официально пока никто ничего не сказал нам», — пояснил он.
Утром 22 июля полицейские и сотрудники ОМОН пришли с обысками в офис телеграм-канала. Источник в правоохранительных органах рассказал РБК, что обыски связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа.
В редакции сообщили, что силовики изъяли компьютеры, телефоны и документы, добавив, что «журналистам не говорят суть претензий».
Перед посещением редакции правоохранители побывали у главного редактора канала Глеба Трифонова. Сейчас связи с Трифоновым нет — главреда увезли, о его местоположении ничего не известно сообщала Baza.
СК на фоне обысков сообщил, что в Москве возбудили дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК).
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