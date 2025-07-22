Мизулина предупредила об угрозе для миллионов россиян из-за нового закона

Формулировки в законе о штрафах за поиск экстремистских материалов размыты, «произвольное правоприменение может коснуться каждого», в том числе самих депутатов, предупредила Мизулина. Дума приняла поправки в окончательном чтении

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Поправки, которые вводят штрафы за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», — это фактически первая попытка отслеживать «цифровой след» россиян на государственном уровне, считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

На заседании 22 июля Госдума приняла поправки в третьем, окончательном чтении. За проголосовали 306 депутатов, 67 против, еще 22 воздержались. Согласно документу, гражданам будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за «умышленное осуществление поиска» заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.

Как отметила Мизулина, ранее историю поисковых запросов аккумулировали Google и другие IT-гиганты в коммерческих целях. «Теперь, видимо, стоит ожидать вкладку с историей поиска на госуслугах в том самом «добровольном» цифровом профиле?» — задалась она вопросом.

Глава Лиги безопасного интернета обратила внимание на размытые формулировки в тексте документа, из-за которых потенциальными нарушителями могут стать «миллионы россиян», даже за переход по ссылке на материал, признанный нежелательным. «Произвольное правоприменение может коснуться каждого, включая самих депутатов, их жен и детей», — написала она в телеграм-канале.



Мизулина предупредила, что закон может привести к росту случаев мошенничества, вымогательства и шантажа, «ведь подставить человека будет проще простого». Кроме того, отметила она, нет гарантий, что перечень экстремистских материалов Минюста могут расширить «в нарушение всех процедур и втайне от общества за пару дней». Сейчас, как отметил глава Минцифры Максут Шадаев, список насчитывает 5,5 тыс. позиций (на момент написания заметки перечень на сайте Минюста не открывался).

Мизулина критикует поправки не впервые. На минувшей неделе она заявила, что ее лига после вступления закона в силу не сможет мониторить и передавать МВД информацию по целому ряду направлений, которые составляют 30% деятельности организации. Против инициативы высказывались некоторые депутаты, например в КПРФ сравнили ее с наказанием за мыслепреступление. Вице-спикер Думы Владислав Даванков («Новые люди») назвал идею штрафовать за просмотр контента «явным перегибом с контролем жизни всех без исключения».

Шадаев в Думе выступил в поддержку проекта, заверив, что правоохранительным органам придется доказывать наличие умысла у пользователя для получения доступа к «запрещенным материалам». Он заявил, что за заход в соцсети, даже если те признаны экстремистскими, наказывать не будут. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, в свою очередь, обещал, что «VPN никто запрещать не собирается».