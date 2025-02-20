Председатель Верховного суда заявила о росте числа выдворений из России

Больше половины гражданских дел пришлось на споры о кредитных задолженностях, сообщила на совещании судей председатель Верховного суда Подносова. И отметила рост числа дел в отношении мигрантов и решений об их выдворении

Ирина Подносова и Владимир Путин во время ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ в Верховном суде РФ (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В прошедшем году больше половины рассмотренных российскими судами дел были связаны с кредитной задолженностью, сообщила председатель Верховного суда Ирина Подносова на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов с участием президента Владимира Путина, передает корреспондент РБК. По словам председателя Верховного суда, большое количество дел также были связаны с банкротствами.

Всего в гражданском судопроизводстве в прошлом году было рассмотрено свыше 29 млн дел. «Наиболее многочисленной категорией остаются дела о взыскании с граждан кредитной задолженности, — в прошлом году суды рассмотрели более 15 млн таких дел, то есть 52% от общего количества гражданских споров», — сообщила Подносова. Более одной трети гражданских дел — больше 10 млн — составили жилищные споры.

Председатель Верховного суда также обратила внимание, что в 2024 году суды продолжили рассматривать требования государственных надзорных органов. Суды общей юрисдикции по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках антикоррупционного законодательства удовлетворили 88% требований на сумму более 450 млн руб.

Арбитражные суды в прошлом году рассмотрели более 1,8 млн дел: 60% — это гражданские споры, из них более 80%, — дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров.

Около пятой части в структуре экономических споров заняли дела о банкротстве граждан и организаций. Таких дел рассмотрено более 400 тыс., сообщила Подносова.

В 2024 году суды общей юрисдикции рассмотрели 5,8 млн дел об административных правонарушениях, арбитражные суды — 54 тыс. таких дел.

Отдельные категории административных дел показывают рост, признала Подносова. В частности, выросло число дел об административных правонарушениях в области защиты госграницы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории России. «В 2024 году по сравнению с 2023 годом число таких дел возросло на 31% и на 34% возросло количество лиц, которым назначено наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации», — уточнила глава суда.

За прошлый год российские суды рассмотрели 670 тыс. уголовных дел в отношении 679 тыс. лиц, что на 9% меньше, чем в 2023-м. «Это снижение обусловлено в том числе сокращением общего количества зарегистрированных преступлений», — объяснила Подносова.

Обвинительные приговоры были вынесены в отношении 543 тыс. человек, в отношении 126 тыс. уголовное преследование суды прекратили, в том числе в связи с вынесением оправдательного приговора. Оправданы в 2024 году были 1,8 тыс. человек. В отношении 8 тыс. подсудимых были применены принудительные меры медицинского характера.

Также председатель Верховного суда рассказала, что в 2024 году 29% подсудимых по уголовным процессам были осуждены к реальному лишению свободы, а в отношении 71% назначены наказания, не связанные с реальным лишением свободы, либо применены положения об освобождении от наказания.

В 2024 году в суды поступило 97 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых удовлетворено 88%, и 172 тыс. о продлении срока содержания под стражей. Под домашний арест были отправлены16 тыс. человек, еще 5 тыс. фигурантов был назначен запрет определенных действий.

Ирина Подносова также сообщила о максимально быстром рассмотрении ходатайств об отмене обвиняемому меры пресечения и приостановлении рассмотрения уголовного дела в связи с его желанием поступить на военную службу. Сколько дел были приостановлены по этой причине, она не сообщила.

В целом военные суды в 2024 году рассмотрели 18 тыс. уголовных, 13 тыс. административных и 9 тыс. гражданских дел, а также 39 тыс. дел об административных правонарушениях.