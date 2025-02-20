 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Председатель Верховного суда заявила о росте числа выдворений из России

Больше половины гражданских дел пришлось на споры о кредитных задолженностях, сообщила на совещании судей председатель Верховного суда Подносова. И отметила рост числа дел в отношении мигрантов и решений об их выдворении
Ирина Подносова и Владимир Путин во время ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ в Верховном суде РФ
Ирина Подносова и Владимир Путин во время ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ в Верховном суде РФ (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В прошедшем году больше половины рассмотренных российскими судами дел были связаны с кредитной задолженностью, сообщила председатель Верховного суда Ирина Подносова на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов с участием президента Владимира Путина, передает корреспондент РБК. По словам председателя Верховного суда, большое количество дел также были связаны с банкротствами.

Всего в гражданском судопроизводстве в прошлом году было рассмотрено свыше 29 млн дел. «Наиболее многочисленной категорией остаются дела о взыскании с граждан кредитной задолженности, — в прошлом году суды рассмотрели более 15 млн таких дел, то есть 52% от общего количества гражданских споров», — сообщила Подносова. Более одной трети гражданских дел — больше 10 млн — составили жилищные споры.

Председатель Верховного суда также обратила внимание, что в 2024 году суды продолжили рассматривать требования государственных надзорных органов. Суды общей юрисдикции по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках антикоррупционного законодательства удовлетворили 88% требований на сумму более 450 млн руб.

Арбитражные суды в прошлом году рассмотрели более 1,8 млн дел: 60% — это гражданские споры, из них более 80%, — дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров.

Около пятой части в структуре экономических споров заняли дела о банкротстве граждан и организаций. Таких дел рассмотрено более 400 тыс., сообщила Подносова.

В 2024 году суды общей юрисдикции рассмотрели 5,8 млн дел об административных правонарушениях, арбитражные суды — 54 тыс. таких дел.

Отдельные категории административных дел показывают рост, признала Подносова. В частности, выросло число дел об административных правонарушениях в области защиты госграницы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории России. «В 2024 году по сравнению с 2023 годом число таких дел возросло на 31% и на 34% возросло количество лиц, которым назначено наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации», — уточнила глава суда.

За прошлый год российские суды рассмотрели 670 тыс. уголовных дел в отношении 679 тыс. лиц, что на 9% меньше, чем в 2023-м. «Это снижение обусловлено в том числе сокращением общего количества зарегистрированных преступлений», — объяснила Подносова.

Обвинительные приговоры были вынесены в отношении 543 тыс. человек, в отношении 126 тыс. уголовное преследование суды прекратили, в том числе в связи с вынесением оправдательного приговора. Оправданы в 2024 году были 1,8 тыс. человек. В отношении 8 тыс. подсудимых были применены принудительные меры медицинского характера.

Также председатель Верховного суда рассказала, что в 2024 году 29% подсудимых по уголовным процессам были осуждены к реальному лишению свободы, а в отношении 71% назначены наказания, не связанные с реальным лишением свободы, либо применены положения об освобождении от наказания.

В 2024 году в суды поступило 97 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых удовлетворено 88%, и 172 тыс. о продлении срока содержания под стражей. Под домашний арест были отправлены16 тыс. человек, еще 5 тыс. фигурантов был назначен запрет определенных действий.

Ирина Подносова также сообщила о максимально быстром рассмотрении ходатайств об отмене обвиняемому меры пресечения и приостановлении рассмотрения уголовного дела в связи с его желанием поступить на военную службу. Сколько дел были приостановлены по этой причине, она не сообщила.

В целом военные суды в 2024 году рассмотрели 18 тыс. уголовных, 13 тыс. административных и 9 тыс. гражданских дел, а также 39 тыс. дел об административных правонарушениях.

Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка

США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки

Apple представила iPhone 16E. Подробности

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох

Цены на золото обновили исторический максимум

ФСБ сообщила о предотвращении теракта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Верховный суд Ирина Подносова совещание судьи доклад статистика
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор Фургалу
Политика
Верховный суд не стал рассматривать надзорную жалобу Игоря Стрелкова
Общество
Верховный суд раскрыл сумму штрафов иноагентам и за «ЛГБТ-пропаганду»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Экс-глава испанского футбола избежал тюрьмы за поцелуй игрока на ЧМСпорт, 16:39
Бывший участник КВН Игорь Ласточкин намекнул на вступление в ряды ВСУПолитика, 16:30
The Economist привел данные социологии о победе Залужного над ЗеленскимПолитика, 16:26
У легенды НХЛ Халла после смерти нашли дегенеративное заболевание мозгаСпорт, 16:18
Алиханов описал перспективы для желающих вернуться в Россию автобрендовОбщество, 16:14
Председатель Верховного суда заявила о росте числа выдворений из РоссииОбщество, 16:12
FT узнала, что США призвали G7 не называть Россию «агрессором»Политика, 16:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Польше сообщили, что не получили предупреждение о падении Falcon 9Технологии и медиа, 16:09
Sky News узнал о планах нового саммита по Украине в ЕвропеПолитика, 15:59
Москва стала первой среди мегаполисов России по темпам роста цен на жильеНедвижимость, 15:54
Суд ввел процедуру банкротства в отношении экс-главы «Телеспорта»Технологии и медиа, 15:52
Мишустин выделил ₽40 млрд потерявшим жилье курским переселенцамПолитика, 15:47
Тела мужчины и женщины нашли в квартире через полгода после смертиОбщество, 15:44
Стали известны участники турнира фигуристов «Русский вызов»Спорт, 15:44