Конкурс на реконструкцию аэропорта Сухума выиграла компания Нургалиева

Аэропорт Сухума, закрытый с начала 90-х, будет реконструировать ООО «Инфраструктурное развитие», принадлежащее Рашиду Нургалиеву, которого СМИ называют сыном экс-главы МВД. Компания должна построить новый пассажирский терминал

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Конкурс на реконструкцию аэропорта столицы Абхазии Сухума выиграла компания «Инфраструктурное развитие», с ней сегодня подписано соглашение о государственно-частном партнерстве. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.

«Сегодня, 27 октября, состоялось подписание соглашения о комплексной реконструкции Международного аэропорта г. Сухум им. В.Г. Ардзинбы с участием президента Аслана Бжании. Правительство Абхазии и ООО «Инфраструктурное развитие» заключили соглашение о государственно-частном партнерстве», — сообщила пресс-служба администрации президента республики.

В рамках проекта планируется восстановить для гражданских авиарейсов аэродром Сухума, закрытый со времен грузино-абхазской войны 1992–1993 годов.

Российский инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу длиной 3100 м и шириной 45 м, рулежную дорожку и часть перрона, установит на аэродроме необходимое оборудование для приема современных российских и иностранных самолетов, говорится в сообщении. Помимо обновления аэродромной инфраструктуры планируется строительство нового пассажирского терминала аэропорта и обновление исторического здания. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 1300 пассажиров в час.

«Возобновление деятельности аэропорта для Республики Абхазия, безусловно, очень важное событие», — сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. Государство сохранит аэродром и историческое здание аэровокзала в собственности, уточнила она.

Согласно условиям конкурса, соглашение о ГЧП должно быть подписано сроком на 49 лет. Аэропорт должен начать обслуживать регулярные рейсы не позже 31 марта 2025 года, инвестиции должны составить не менее 8 млрд руб. Конкретная сумма инвестиций победителя конкурса в сообщении не раскрывается.

Компания «Инфраструктурное развитие» была зарегистрирована в Москве в июле этого года. Ее собственником является Рашид Нургалиев, говорится в сообщении администрации президента Абхазии. По данным СПАРК, бенефициаром компании является Рашид Рашидович Нургалиев. Ему же принадлежат доли в компаниях «ДВ Добрыбфлот» и «Экоструктура», следует из данных СПАРК. Ранее «Коммерсантъ» называл владельцем этих компаний одного из сыновей бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева, теперь занимающего пост первого заместителя секретаря Совета безопасности России. РБК направил запрос в «Экоструктуру» и в пресс-службу Российского экологического движения, которое возглавляет Рашид Нургалиев.

Соглашение о восстановлении аэропорта Сухума между Россией и Абхазией было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Восстановление авиасообщения между странами глава российского Минэкономразвития Максим Решетников тогда назвал «частью большой стратегии по развитию туризма». Реконструкция аэропорта будет проводиться в два этапа, сообщало Минэкономразвития. Как указывал замглавы ведомства Дмитрий Вольвач, ожидается, что годовой объем перевозок на первом этапе составит 375,8 тыс. пассажиров в год, а второй этап работ начнется по достижении пассажирооборота в 1 млн.

Заявки от российских инвесторов для участия в конкурсе Минэкономразвития принимало с начала до середины сентября.

Крупные аэропортовые холдинги не стали принимать в нем участие, рассказали РБК источники в трех из них: в частности, от участия отказался «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко, «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Аэродинамика» Олега Дерипаски. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что от конкурса также отказались московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово. Источник РБК в Минэкономразвития отметил, что большого потока заявок на конкурс не было.

Говоря о причинах таких отказов, один из источников РБК отметил, что при реализации проекта с «немаленькими» инвестициями много нерешенных вопросов. В частности, по его словам, есть сомнения в приводившей оценке пассажиропотока. Об отсутствии понимания возможного пассажиропотока в Сухум, говорили и источники «Ведомостей», указывая также на неясность со списком авиакомпаний, готовых летать в новый аэропорт, и на сложности с доставкой стройматериалов для реализации этого проекта.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших аэропортовых холдингов.