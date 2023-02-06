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Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Президент Путин назначил экс-главу МВД Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Рашид Нургалиев
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу МВД Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее эту должность занимал Юрий Аверьянов, глава государства освободил его от обязанностей на прошлой неделе.
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