В Думу внесли проекты о снятии Неверова и глав двух комитетов

Также с постов предлагают снять глав комитетов по энергетике и физической культуре Завального и Свищева, все вопросы рассмотрят 23 июля. По данным «Ведомостей», пост Неверова может занять Абрамченко

Сергей Неверов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В думской базе появился проект постановления, согласно которому единорос Сергей Неверов перестанет быть вице-спикером палаты. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В мае «Ведомости» писали, что пост вместо Неверова должна занять бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.

Также в нижнюю палату поступил проект постановления об освобождении депутатов Павла Завального («Единая Россия») и Дмитрия Свищева (ЛДПР) от должностей председателей комитетов по энергетике и физической культуре и спорту соответственно.

Комиссия Думы по регламенту и обеспечению деятельности предлагает рассмотреть оба вопроса на заседании 23 июля.

Неверов стал вице-спикером Госдумы в октябре 2021 года. Как сообщили два источника «Ведомостей», после ухода с поста вице-спикера Неверов может перейти на другую работу. Другие источники газеты не подтвердили, что принято решение о его уходе из Госудумы.

Свищев занял должность тогда же, когда и Неверов. Завальный возглавляет думский комитет по энергетике с апреля 2015 года.

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