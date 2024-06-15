Якушев совместит должности полпреда и секретаря генсовета «Единой России»

Владимир Якушев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев останется на своей должности после назначения секретарем генсовета партии «Единая Россия», сообщили ТАСС в его аппарате.

На партийный пост Якушева назначил глава партии Дмитрий Медведев. Сейчас Якушев стал временно исполняющим обязанности секретаря, кандидатуру утвердят на съезде.

Прежде эту должность занимал Андрей Турчак, которого президент в начале июня отправил руководить Алтаем. Президент Владимир Путин побеседовал с Турчаком по видеосвязи, хотя с другими новыми руководителями регионов встреча прошла лично, а в конце разговора тот попросил главу государства о личном разговоре для подробного доклада о происходящем в регионе — никто из предыдущих назначенцев с подобной просьбой не выступал.

Алтай вместе с Хакасией и Тывой занимает последние строчки по уровню социально-экономического положения субъектов страны в исследовании 2022 года от «РИА Рейтинг». За прошлый год Алтай занял 80-е место среди всех регионов России по качеству жизни.