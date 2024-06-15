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Политика ,  
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Якушев совместит должности полпреда и секретаря генсовета «Единой России»

Владимир Якушев
Владимир Якушев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев останется на своей должности после назначения секретарем генсовета партии «Единая Россия», сообщили ТАСС в его аппарате.

На партийный пост Якушева назначил глава партии Дмитрий Медведев. Сейчас Якушев стал временно исполняющим обязанности секретаря, кандидатуру утвердят на съезде.

Прежде эту должность занимал Андрей Турчак, которого президент в начале июня отправил руководить Алтаем. Президент Владимир Путин побеседовал с Турчаком по видеосвязи, хотя с другими новыми руководителями регионов встреча прошла лично, а в конце разговора тот попросил главу государства о личном разговоре для подробного доклада о происходящем в регионе — никто из предыдущих назначенцев с подобной просьбой не выступал.

Алтай вместе с Хакасией и Тывой занимает последние строчки по уровню социально-экономического положения субъектов страны в исследовании 2022 года от «РИА Рейтинг». За прошлый год Алтай занял 80-е место среди всех регионов России по качеству жизни.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Якушев Уральский федеральный округ Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

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