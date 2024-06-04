Что означает назначение Андрея Турчака главой Алтая

Один из самых слаборазвитых регионов России — Республику Алтай — возглавил ведущий функционер «Единой России» Андрей Турчак. Как эксперты оценили его назначение — в материале РБК

Андрей Турчак (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Как прошла смена главы Алтая

Утром 4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Он возглавил область в 2019 году, придя на пост губернатора с поста в администрации президента России. В этом году срок его губернаторских полномочий истекал. О том, что Хорохордин может уйти в ближайшее время в отставку, ранее сообщали источники РБК и других российских изданий.

В прощальном обращении Хорохордин подчеркнул, что он родился на Алтае и Горный Алтай всегда занимал особое место в его жизни.

Через несколько часов Кремль опубликовал кадры встречи президента Владимира Путина с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, которому президент предложил возглавить Республику Алтай. Их встреча прошла в режиме видеоконференции, хотя с другими кандидатами на пост временно исполняющих обязанности глав регионов в последние дни Путин встречался лично — так 30 мая он в ходе личной встречи в Кремле предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку до выборов исполнять обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа вместо ушедшей в отставку Натальи Комаровой, а 31 мая также в Кремле Путин встретился с Вячеславом Федорищевым, предложив ему возглавить Самарскую область после отставки Дмитрия Азарова.

В разговоре с Турчаком Путин отметил его «хороший опыт работы в регионе в исполнительных органах власти» и очень важную работу в Совете Федерации и в партии «Единая Россия». Однако Путин попросил его вернуться в исполнительные органы власти и возглавить Республику Алтай. «Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области», — охарактеризовал Путин регион.

«Республика Алтай, действительно, — это уникальная земля с большим потенциалом», — согласился Турчак, приняв предложение президента. В конце беседы он попросил Путина о личной встрече, чтобы сделать подробный доклад по ситуации в регионе, — с такой просьбой ни один из предыдущих назначенцев не выступал.

Республика Алтай Территория — 92,903 тыс. кв. км, население — 210 тыс. человек (на 1 января 2024 года). Граничит с Алтайским краем, Кемеровской областью, Хакасией, Тывой, Монголией, Китаем и Казахстаном. Доля городского населения в общей численности населения — 30,6% (64 тыс.), доля сельского населения — 69,4% (146 тыс.) Административный центр — город Горно-Алтайск, от которого до ближайшей железнодорожной станции (города Бийска Алтайского края) — 96 км, а до Москвы — 3641 км. Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа. В рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2022 года, составленном РИА Рейтинг, Алтай вместе с Тывой и Хакасией заняли последние строчки. В рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2023 год — 80-е место. За 2023 год туристический поток составил 2,64 млн посещений, что на 5,75% больше, чем в 2022 году (2,49 млн посещений).

Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. Его отец Анатолий Турчак — друг юности Владимира Путина, они вместе занимались дзюдо в Ленинграде, а в 1990-х Турчак-старший был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом — Россия». С 1985 года Анатолий Турчак возглавляет холдинг «Ленинец», ведущий разработку пилотажно-навигационных и прицельно-навигационных комплексов и радаров для тяжелых самолетов.

Андрей Турчак работал в «Ленинце» на разных должностях с 1996 по 2007 год. В 2007 году он был избран депутатом Псковского областного собрания депутатов, после чего стал сенатором от Псковской области. В 2009 году президент Дмитрий Медведев назначил его губернатором Псковской области, которую Турчак возглавлял до 2017 года. На момент назначения 33-летний Андрей Турчак стал одним из самых молодых глав регионов России. В 2017 году Турчак вернулся в Совет Федерации сенатором от Псковской области. Сначала он был заместителем председателя Валентины Матвиенко, а с 2020 года — ее первым заместителем.

С 2017 года Турчак секретарь генерального совета «Единой России». Последним крупным партийным событием с его участием стали праймериз партии, завершившиеся 26 мая. На них не слишком успешно выступили участники специальной военной операции — так, в Москве они не одержали на одной победы.

С чем связано назначение Турчака

Неожиданным называет решение Путина назначить Турчака губернатором Алтая политолог Виталий Иванов. «В карьерах других руководителей такие неожиданные повороты, когда человека вроде как отправляли с некоторым понижением, но потом он возвращался, случались», — отмечает эксперт. Сергей Шойгу в 2012 году уходил из созданного им МЧС губернатором Московской области. «Конечно, Московская область — это не Республика Алтай, но Шойгу по состоянию на 2012 год был самым старым членом правительства, руководил МЧС, и для него уход в губернаторы даже Московской области был понижением. Но он на это пошел и менее чем через год получил еще более важную министерскую должность, перешел в Минобороны, в котором потом проработал еще 12 лет», — напоминает Иванов.

Еще один пример успешного похода в регион — Роман Старовойт. Он руководил Федеральным дорожным агентством, откуда был направлен в губернаторы Курской области, что было понижением, но, отработав там пять лет, Старовойт вернулся в федеральную власть, став министром транспорта в мае этого года.

«Прецеденты, когда человека с федеральной должности переводили на региональную позицию, бывали, и не всегда это означает предел федеральной карьеры. Практика показывает, что можно вернуться и с повышением», — резюмирует Иванов.

Для Республики Алтай назначение Турчака — «подарок, потому что сильными руководителями она никогда не была избалована», говорит Иванов.

«Понятно, что статус Турчака пока что снижается. Но он, скорее всего, остается в кадровой обойме и будет искать способы вернуться на федеральный уровень», — говорит политолог Ростислав Туровский. Назначение Турчака эксперт связывает с решением провести серьезные замены в руководстве партии, а Алтай «выпал случайно», поскольку именно там была губернаторская вакансия.

Решение по кандидатуре на должность секретаря генсовета «Единой России» должен принять председатель партии [Дмитрий Медведев], причем, если этот человек не входит в состав генсовета, ввести его туда нужно решением партийного съезда, заявили ТАСС в пресс-службе единороссов. Газета «Ведомости» называла вероятным кандидатом на этот пост полпреда президента на Урале и члена высшего совета партии Владимира Якушева.