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Выборы президента США ,  
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WSJ рассказала о звонках Харрис возможным кандидатам в вице-президенты

WSJ: Харрис позвонила губернаторам трех штатов как кандидатам в вице-президенты
Сюжет
Выборы президента США
Харрис провела переговоры с губернаторами Пенсильвании, Северной Каролины и Кентукки, первые два публично поддержали ее кандидатуру. Они возглавляют ключевые для демократов колеблющиеся штаты
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис, которую глава государства Джо Байден предложил сделать кандидатом от Демпартии на выборах президента, провела телефонные переговоры с губернаторами трех штатов, которые ранее упоминались как возможные кандидаты в вице-президенты. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.

По словам собеседников WSJ, Харрис поговорила с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, губернатором Северной Каролины Роем Купером и губернатором Кентукки Эндрю Беширом.

Первые два губернатора публично поддержали кандидатуру Харрис, после того как Байден объявил об отказе от переизбрания, пишет газета. Оба политика поддерживали Байдена, но, помимо этого, они возглавляют два главных колеблющихся штата для демократов.

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Бешир после выхода Байдена из предвыборной гонки заявил, что решение последнего не могло быть простым, но оно отвечало интересам страны и Демократической партии. Поддержку Харрис в этом же заявлении он не выразил.

Всех троих в качестве потенциальных кандидатов в вице-президенты Харрис в частности, называли Politico, The Hill и NBC.

Байден объявил о выходе из предвыборной гонки накануне. Своим преемником он назвал Харрис. После этого его штаб подал документы на выдвижение Харрис основным кандидатом. Сама вице-президент также подтвердила намерение добиться выдвижения ее кандидатуры на пост главы государства от Демократической партии.

По информации CNN, подчиненные Харрис неделями скрытно готовились к такому варианту развития событий, чтобы не сложилось впечатление, что она добивается снятия Байдена с выборов.

По данным проекта 538, который специализируется в том числе на анализе опросов общественного мнения, уровень одобрения Харрис сейчас составляет около 38%. Не одобряют ее работу более половины опрошенных.

Экс-президент США Барак Обама поддержал решение Байдена сняться с гонки, но не упомянул Харрис в своем заявлении. Этого же не стала делать и бывший спикер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси. В то же время поддержку Харрис выразили экс-президент США Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хилари Клинтон.

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Камала Харрис выборы президента США вице-президент Пенсильвания Кентукки Северная Каролина
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